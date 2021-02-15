Уголовное дело начальника самарской полиции Вячеслава Хомских в ближайшее время может пополниться новыми эпизодами. Следователи считают, что “Хомой” криминальные авторитеты между собой называли именно полковника полиции - уважаемого стража порядка и отца двух маленьких детей.Напомним, в конце декабря 2020 года в Самаре возбудили уголовное дело по факту получения взятки высокопоставленным полицейским - Вячеславом Хомских. По версии следствия, в 2011 году он получил автомобиль “Нива” от ОПГ “Законовские” за покровительство.- Крутого мусора Ашен прикрутил, - так, по словам одного из свидетелей, член ОПГ “Законовские” Сергей Гафуров отозвался о Хоме после встречи с ним.Следователи считают, что криминальные авторитеты вышли на Вячеслава Хомских при помощи бывшего сотрудника ОВД Бибина и руководителя Кировского рынка Сергея Ашенбреннера. По словам свидетелей, Хомских согласился “сотрудничать” за ежемесячную плату в 300 тысяч рублей и... автомобиль- Он просил “Ниву”, чтобы ездить по разбитым самарским дорогам, - рассказывал в 2018 года сам Сергей Гафуров следователям. - Условия нас устроили. Через полгода Хома сказал платить ему по 400 тысяч, так как ему с кем-то нужно было делиться. В общей сложности за годы нашего “сотрудничества” мы ему передали около 20-22 млн рублей.Свидетели говорят, что “Законовские” были весьма довольны, так как получали от “Хомы” много ценной информации. Более того, он не был единственным, кому платили из “пятака” - это деньги “общака” группировки, которые шли на подкуп и на подарки силовикам из разных ведомств.Следствие основывается на показаниях свидетелей, которые вероятно, были получены в рамках расследования иных уголовных дел - экс-росгвардейца Дмитрия Сазонова и бывшего прокурора Андрея Павлова, к примеру. “Новые” свидетели говорить пока отказываются - следователи считают, что онр просто боятся, потому что Вячеслав Хомских после проведения служебной проверки по приказу начальника облМВД генерала Винникова вернулся на службу.Поэтому сегодня сотрудники регионального Следственного комитета предъявили Хомских обвинение в получении взятки “Нивой” и вышли в суд с ходатайством об его аресте на 2 месяца.- . Он был обязан пресекать и выявлять нарушения закона, но сам встал на путь совершения преступлений, чем дискредитировал в глазах общественности правоохранительные органы, - заявил в суде следователь Виталий Тюленев.Сам Вячеслав Хомских заявил, что из всех свидетелей, чьи показания озвучили в суде, он лично видел только Гафурова.- У меня и “Нивы”-то никогда не было, у членов моей семьи - тоже, - заявил в суде Вячеслав Хомских. - Деньги от ОПГ я не получал, скрываться не собираюсь, у меня семьи и дети. Я, как никто другой, заинтересован в установлении истины и объективном расследовании, поэтому не намерен влиять на следствие или свидетелей.Его адвокаты ходатайство об аресте считают попыткой давления на высокопоставленного силовика. Они обратили внимание и на туманные обстоятельства, при которых свидетели давали показания, и на тот факт, что судьба “Нивы” остается неясной и на ряд процессуальных нарушений.- Все это похоже на инсценировку, - заявил адвокат Валерий Лапицкий. - Такое ощущение, будто весь город знал о том, что Хомских крышует “Законовских”. Офицер полиции и его защитники просили отстранить его от работы, запретить общаться с кем-либо или даже отправить его под домашний арест - что угодно, кроме заключения под стражу.Однако по решению Самарского районного суда сегодня Вячеслав Хомских был арестован на 2 месяца - до 14 апреля. Только так, по мнению суда, можно обеспечить объективное и полное расследование.Интересно, что во время заседания к задержанному обращались крайне вежливо и исключительно и имени-отчеству. Конвой не стал даже надевать на него наручники.В ГУ МВД по Самарской области уточнили, что в случае, если вина сотрудника будет установлена судом, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Кто такой полковник Вячеслав Хомских, которого заподозрили в связях с ОПГ «Законовские»Полицейскому пророчили крах карьеры, но он недавно вернулся на рабочее место(подробности)В Самаре могут продолжить аресты высокопоставленных лиц, связанных с \\"законовскими\\"На очереди некий \\"друг\\", руководитель одного из оперативных подразделений ГУ МВД региона(подробности)