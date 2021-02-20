Бразильский футболист Маркс Ленин, который буквально взорвал медийное пространство этой осенью, покинул тольяттинский «Акрон». Об этом официально сообщили в пресс-службе клуба. Полузащитник так и не сыграл ни одного матча за команду.- Бразильский полузащитник Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес, принявший участие в турецких сборах «Акрона», не смог убедить тренерский штаб и руководство клуба в своей готовности тренироваться с командой. Футболист прибыл в расположение клуба в неважной физической форме и не прошел углубленное медицинское обследование. Контракт с футболистом был прекращен досрочно, - говорится в сообщении тольяттинского клуба.Под формулировкой «неважная физическая форма» скрывается лишний вес футболиста, с которым он прилетел из Бразилии. Тренеры «Акрона» были в шоке от того, в каком состоянии к ним прибыл игрок.- Состояние Маркса Ленина катастрофическое – очень много лишних килограммов, - говорил в недавнем интервью один из тренеров «Акрона» Игорь Пикущак. - Не должен профессиональный футболист проявлять непрофессиональные качества. Дело идет к тому, что мы расстанемся. Мы, может быть, передумаем, если он сбросит лишний вес.Вес бразилец, очевидно, не сбросил. Теперь он покинет расположение «Акрона» и полетит на родину. Там, как признался сам Ленин, он хочет привести себя в порядок.- Вынужден сообщить вам о своем уходе из клуба, - обратился бразилец к болельщикам тольяттинской команды. - Решение было принято мной, потому что я не был физически готов играть за клуб. Хочу вернуться, привести себя в порядок и лучше подготовиться. Надеюсь, что еще вернусь. Всем спасибо и удачи!В «Акроне» очень рассчитывали на Маркса Ленина. Воспитанник «Фламенго», чья школа подарила миру Зико, Ромарио и Роналдиньо, игрок сборной Бразилии до U15 – для ФНЛ это солидный бэкграунд. В клубе часто говорили, что подписать его собирались не из-за имени.- Конечно, мы надеялись на совсем другое развитие событий, - сетует директор «Акрона» Иван Киреев. – Футболист, наконец, присоединился к команде после решения ряда юридических вопросов и должен был пройти финальное обследование, результаты которого должны были активировать действие контракта. К сожалению, физическое состояние и проблемы со здоровьем не позволили ему это сделать. Маркс – хороший парень, но на данный момент ему нужно заняться собой, что он и сам прекрасно понимает.Однако по всем СМИ новость о прибытии Маркса Ленина в Тольятти разлетелась осенью как раз из-за имени. Сам бразилец признавался, что ничего не знает о вожде мирового пролетариата, но не прочь узнать. Ленина обещали свозить в Ульяновск, рассказать о революции в России и СССР, но, видимо, знакомиться с этими страницами истории бразильцу предстоит самому. На беговой дорожке.