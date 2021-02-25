В Самаре отдали под суд членов группы, снабжавшей наркотиками Поволжье, Урал и Центральную Россию

По самым скромным подсчетам, нарколаборатория в Самаре приносила доход в 9-10 млн рублей в месяц Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Обычный страховой агент из Самары сумел запустить целую сеть, которая снабжала наркотиками три экономических региона России. Парень проявил завидную смекалочку и всего за полтора года смог «раскрутить» такой бизнес, что даже его подчиненные ни в чем не нуждались – среди вещественных доказательств хранится бесчисленное множество навороченных смартфонов и даже один автомобиль Porsche.

Стартап на миллион

Как выяснили следователи, история эта началась в 2018 году, когда на глаза вчерашнему студенту Никите из Самары в интернете попался обучающий ролик, в котором ясно и понятно объяснялось, как разбогатеть на наркотиках. Работать «на дядю» Никита не видел смысла, поэтому решил углубиться в тему, полазил на форумах, послушал, что люди говорят и… арендовал собственную площадку на теневой платформе «Гидра», которая уже много лет торгует запрещенкой в интернете.

Сперва Никита был перекупщиком – на том же сайте покупал наркотики у «коллег» из других регионов и перепродавал их в Самаре. Потом дела пошли в гору, подобралась дружная команда, бизнес ширился, и вот вместо маленького магазинчика SM SAMARA MОLL заработала разветвленная сеть SM SAMARA MALL с собственным дизайном, персоналом и сферами обслуживания. В 2019 году «открылся» еще один интернет магазин - HOLLY MOLLY, в этом же году в ассортименте появились наркотики растительного происхождения – их выращивали на квартире одного из членов группы, плюс «запрещенку» стали продавать в среде военных при помощи «полезных» знакомств – во главе такой группировки Никита поставил своего знакомого, на которого чуть позже лег контроль за оптовыми поставками товара по всему ПФО.

- Все это время у группы была четкая иерархия: гроверы производили наркотики растительного происхождения, химики – синтетические наркотики, трафаретчики занимались рекламой интернет-магазинов, операторы переписывались с покупателями, перевозчики доставляли партии наркотиков до места сбыта, склад хранил товар, минеры и курьеры фасовали его и прятали розничные партии в тайники-закладки, - говорят следователи. – В итоге наркотрафик удалось наладить по Поволжскому, Уральскому и Волго-Вятскому экономическим округам.

Покупатели за товар расплачивались биткойнами, взамен получали географические координаты места, где спрятана их покупка. Если происходила накладка, и товара на месте не было, то вся цепочка, отвечавшая за его доставку, штрафовалась. За «идеальное» выполнение «служебных обязанностей» полагались премии. Биткойны при помощи специальных сайтов «отмывались» и превращались в рубли, которые не вызывали лишних вопросов у банков.

Начало конца

25 сентября 2019 года полицейские задержали одного из курьеров. И хотя он мало кого знал в цепочке, и точно не мог назвать организатора, сразу 4 члена группировки, которые так или иначе были связаны с задержанным, временно отошли от дел. Правда, без работы они не хотели оставаться и начали продавать наркотики для интернет-магазина «Лавка «Другое сознание».

А Никита в тот момент понял: еще один такой «прокол», и отработанной схеме придет конец. Тогда он решил, что закупать наркотики у конкурентов-оптовиков – слишком опасно, нужно наладить собственное производство. Тем более, что и свой «химик» в группировке был - Михаил закончил медуниверситет и кое-что в процессе изготовления разнообразных веществ понимал.

В помощь Михаилу Никита отрядил еще одного «подчиненного» – вместе они арендовали два гаража в Железнодорожном районе Самары, объединили их, отремонтировали, сделали внутри шумоизоляцию, вытяжки, закупили химическое оборудование и реактивы. На то, чтобы оборудовать нарколабораторию всем необходимым, ушло 4 месяца и более миллиона рублей, но Никита пошел на это, потому что собственное производство сулило многомиллионную прибыль и быструю окупаемость.

Уже в январе 2020 года в Самаре запустили масштабное производство мефедрона. Первое время нарколаборатория давала по 6 кг «синтетики» в месяц, чтобы увеличить количество готового продукта из Москвы в Самару заказали роторный