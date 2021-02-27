«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» 27 февраля 2021 года: прямая трансляция матча лидеров ФНЛ

"Крылья Советов" после победы в Кубке рассчитывают на первое место в ФНЛ Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

27 февраля 2021 года «Нижний Новгород» на одноименно стадионе принимает самарские «Крылья Советов». Команды являются лидерами турнира, и сегодняшний поединок 27 тура ФНЛ многое решает в борьбе за выход в Премьер-лигу.

Хозяева расположились на первой строчке в таблице. У них 58 очков. В зимнее трансферное окно коллектив Роберта Евдокимова пополнило несколько перспективных футболистов. Среди новичков: нападающий молодежной сборной Грузии Бека Кавтарадзе, полузащитник «Локомотива» Илья Берковский и защитник Лео Гогличидзе, которого недавно купил «Краснодар» у «Чайки». Для нижегородцев это будет первая игра в возобновившейся части сезона, и они будут стараться показаться с лучшей стороны перед родной публикой.

«Крылья» отстают всего на три очка. В случае триумфа они могут занять лидирующую позицию в чемпионате. Самарцев можно назвать фаворитами. Подопечные Игоря Осинькина 22 февраля уверенно разгромили в 1/8 финала Кубка России подмосковные «Химки» — 4-0. У клуба тоже есть новые лица — форвард Абат Аймбетов, хавбек Дмитрий Ефремов и защитник Дмитрий Прищепа. Они за «КС» пока не дебютировали, но, возможно, кто-то из них появится на поле сегодня.

Букмекеры делают ставку на гостей. Средний коэффициент на них — 2,30. На ничью — 2,93. На «Нижний Новгород» — 3,50.

По личным встречам «Крылья Советов» впереди своего соперника. Из пяти матчей у них 3 победы — 2 в ФНЛ, одна в стыковом матча. У «Нижнего Новгорода» только одна победа. Еще одно противостояние закончилось ничьей. Последний раз команды встречались на «Самара Арене», и там зелено-бело-синие разгромили горожан со счетом 3-0.

Игру рассудит Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток на стадионе «Нижний Новгород» он даст в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому) 27 февраля 2021 года. Видео-трансляция встречи будет вестись в «Яндекс.Эфире».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Крылья Советов» одержат еще одну победу на кураже? Прогноз на матч «КС» против «Нижнего Новгорода» в ФНЛ

Делимся прогнозом на матч 27 тура ФНЛ «Нижний Новгород» — «Крылья Советов», который пройдет 27 февраля 2021 года (подробности)