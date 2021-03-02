Неожиданная смертьЕлене Николаевой из Самары было 30, когда после ЭКО врачи сказали, что у них с мужем будет тройня. Молодая женщина всегда мечтала о детях, но даже подержать сыновей на руках ей не пришлось. Родные вспоминают: после родов ей сразу стало нехорошо, но врачи лишь отмахивались: мол, это на вас наркоз так действует. Взяли анализы, но посмотреть их было некому - лечащий врач молодой мамочки уже ушла.А дальше было поздно: оказалось, что дело в сепсисе, воспаление быстро распространялось по организму, внутренние органы начали отказывать, Елену перевезли в другую больницу, но и там спасти ей жизнь не удалось. Так и случилось, что маленькие Глеб, Матвей и Борис не смогли познакомиться со своей родной мамой.С тех пор прошло почти 5 лет. Сегодня суд решил: в смерти Елены Николаевой вины врачей нет.Как так получилосьНапомним, после смерти молодой женщины в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело, и в августе 2018 года под суд отдали врача акушера-гинеколога больницы имени Пирогова Наталью Родионову, ей предъявили по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».В конце 2018 года ее признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы, одновременно освободив от отбывания наказания за истечением срока давности привлечения к ответственности. Вскоре Самарский областной суд приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение в суд предыдущей инстанции.В Октябрьском районном суде назначили новую экспертизу. Но комиссия экспертов не смогла с уверенностью сказать о том, что дефекты оказанной пациентке медицинской помощи действительно привели к ее смерти. На основании этого заключения суд вынес Наталье Родионовой оправдательный приговор, решив, что в ее действиях отсутствует состав преступления.Почему родственники не согласны- Да, эксперты подтвердили, что диагноз пациентке был поставлен с опозданием. Но сепсис лечится антибактериальными препаратами, а пациентке их и так назначили, - объяснила адвокат Натальи Родионовой Елена Большакова.Ни прокуратура, ни родственники погибшей с этим не согласились и подали апелляционные жалобы в Самарский областной суд:- Нигде в документах не отражено, что ей назначалась и проводилась эта антибактериальная терапия, - заявила сегодня в суде мама погибшей Елены Николаевой.- Даже если и так, все равно выводы экспертов противоречивы и неоднозначны. Более того, четверо из семи экспертов, включенных в комиссию, не работали в том учреждении, которому поручили проводить исследование. Их включили в состав комиссии без согласования с судом. Это процессуальное нарушение. Подобную экспертизу нельзя класть в основу оправдательного приговора, - считают прокуроры..Представитель потерпевших Екатерина Корнеева просила Самарский областной суд отменить оправдательный приговор и вернуть дело на новое рассмотрение, чтобы можно было провести новую экспертизу. Но получила отказ.Оправдательный приговор Наталье Родионовой с сегодняшнего дня считается вступившим в силу, суды не нашли состава преступления в ее действиях. Родственники Елены Николаевой намерены подавать жалобу в Шестой кассационный суд.- Там 12 пунктов нарушений, но эксперты связи со смертью моей дочери не увидели. Трое суток ее никто не лечил. Родионова даже анализы не смотрела. Это винновый человек на 100%, – уверен отец погибшей.Тут ведь уже дело принципа: родственники погибшей считают, что бороться нужно не с конкретным врачом, а с самой системой, которая проявляет невнимательность к пациентам, а потом покрывает допустивших ошибку медиков. Ведь история может повториться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Самаре молодой отец воспитывает тройню после смерти женыДмитрий Лалетин пытается добиться того, чтобы врач, которая просмотрела заражение крови, понесла за это ответственность (подробности)«Нельзя допустить, чтобы это повторилось»: чего добивается в суде папа тройняшек, потерявший жену после ЭКОВ Самаре суд оправдал акушера-гинеколога, которая не смогла спасти роженицу в 2015 году. Муж погибшей рассказал корреспонденту «КП-Самара», почему не может с этим смириться (подробности)