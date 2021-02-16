Упущенное времяМатвей, Борис и Глеб появились на свет 10 мая 2015 года, но познакомиться с мамой мальчикам не удалось: Елене Николаевой становилось все хуже, на третий день она попала в реанимацию, за ее жизнь боролись лучшие врачи Самарской области, но 6 сентября девушка умерла. Ее муж, Дмитрий Лалетин, уверен: в трагедии виновата не только лечащий врач Елены – акушер-гинеколог Наталья Родионова – но и вся система, которая диктовала врачу порядок действий, а теперь защищает ее.- Мне говорят: организм вашей жены был ослаблен. Допустим, это было бы похоже на правду, если бы нас обоих не обследовали вдоль и поперек перед процедурой ЭКО, и если бы Лена была жива и просто сидела бы дома и принимала какие-то таблетки. Но ничто и никто не может объяснить, почему от моей жены отмахивались, когда она говорила, что ей плохо, почему лечащий врач не посмотрел ее готовые анализы, почему меры начали предпринимать, только когда стало уже слишком поздно и сепсис распространился по всему организму, - до сих пор не может смириться с произошедшим Дмитрий Лалетин.Следствие также пришло к выводу, что в смерти пациентки виновата Наталья Родионова – акушер-гинеколог из больницы имени Пирогова, где рожала Елена Николаева. Врачу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ).Новый этап борьбыВ 2018 году Родионову признали виновной, но Самарский областной суд приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение из-за того, у экспертов, на заключении которых все строилось, не оказалось лицензии.Новый суд, новая экспертиза, полтора года разбирательств неожиданно привели к оправдательному приговору.- Родионову оправдали на основании совокупности доказательств: коллеги свидетельствовали о ее правоте, а потом и экспертиза подтвердила, что нет причинно-следственной связи между ее действиями и гибелью пациентки, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» адвокат Натальи Родионовой Елена Большакова.Оправдательный приговор обжаловали и прокуроры, и потерпевшие – родители и муж погибшей Елены Николаевой. Сегодня, 16 февраля, в Самарском областном суде состоялось первое заседание суда апелляционной инстанции.- Мы полагаем, что приговор подлежит отмене, потому что в его основу положены противоречивые выводы комиссионной экспертизы. С одной стороны, эксперты говорят о дефекте оказания медицинской помощи: сепсис диагностировали поздно, лечение начали несвоевременно. А с другой стороны те же эксперты почему-то не видят причинно-следственной связи между всеми этими фактами и смертью пациентки, - объяснила представитель Дмитрия Лалетина адвокат Екатерина Корнеева.Сегодня рассмотреть дело по существу не удалось, и его рассмотрение отложили на март.Жизнь после смерти- Первые полгода после рождения детей я, честно говоря, вообще не помню, это было тяжело, – голос Дмитрия Лалетина прерывается. – Сейчас гораздо легче.Львиную долю забот о младенцах в то сложное время взяла на себя мама Елены Николаевой – Зинаида Георгиевна.- Да, нелегко пришлось, особенно пока мальчики грудничками были – сложно было режим наладить, потом зубки полезли, сами вспоминаете, - Зинаида Георгиевна во внуках души не чает и регулярно выкладывает в соцсетях фотографии улыбчивых светленьких мальчуганов. Они растут с каждым днем.- Сейчас у нас просто божественное время: с мальчиками очень весело и интересно, - признается Дмитрий Лалетин. - Недавно они увидели дома шахматы и решили, что хотят научиться в них играть. Сегодня за день мы выучили, как называются фигуры и каким образом они ходят. А еще они построили железную дорогу размером с комнату. Теперь они с нетерпением ждут лета, чтобы научиться кататься на роликах.В мае Матвею, Борису и Глебу исполнится по 5 лет. Дмитрий не теряет надежды, что смерть их мамы не останется безнаказанной:- Дело тут не в нашем упорстве. Мы понимаем, что вина тут не конкретного врача – так работает система. Когда мы начали разбираться, что к чему, то пришли к выводу, что такое могло произойти, даже если нашим врачом была бы не Родионова, а кто-то другой, - говорит Дмитрий Лалетин. - Мы добиваемся обвинительного приговора, чтобы врачи открыли глаза на происходящее: у системы явно есть проблемы с отношением к пациенту, к ценности человеческой жизни, она превратилась в жернова, где кто-то выживает, а кто-то – нет. Ситуация может повториться. И мы бьемся за то, чтобы такого не произошло.Удастся ли семье Елены Николаевой добиться истины в суде, покажет время. «Комсомолка» следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Самаре молодой отец воспитывает тройню после смерти женыДмитрий Лалетин пытается добиться того, чтобы врач, которая просмотрела заражение крови, понесла за это ответственность (подробности)Врач не заметила заражение крови? 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