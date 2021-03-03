За гибель самарской певицы Юлии Гольдиной ее друга хотят отправить в колонию-поселение на 2 года

"Казанка" пошла ко дну, четыре человека выжили, Юлия - нет Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

- У водителя не было прав на управление судном, он признался, что делал это чуть ли не впервые, более того, ходовые огни на лодке не включили, хотя уже стемнело, спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров, - перечислял 3 марта в суде нарушения помощник Куйбышевского транспортного прокурора Алексей Якишин.

21 июня 2019 года после 10 часов вечера с одного берега на другой переправлялась компания друзей – среди них была самарская певица Юлия Гольдина, ее муж, родственники и друзья.

За руль сел Сергей Семин, уже темнело, все хотели домой, настроение было отличным. И тут «Казанку», в которой ехала компания, протаранила моторная лодка Silver Eagle. «Казанка» пошла на дно, пятеро людей, которые плыли на ней, оказались в воде. Четверо спаслись, тело 27-летней Юлии Гольдиной удалось найти лишь 23 июня.

Юлия Гольдина была блогером, певицей и педагогом - ее обожали и взрослые, и дети Фото: Соцсети

- Эксперты пришли к выводу, что у водителя Silver Eagle Максима Пудовкина не было возможности избежать столкновения именно потому, что «Казанка» шла в темноте и не была освещена бортовыми огнями. Это подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами по делу, - заявил Алексей Якишин, после чего просил суд признать Сергея Семина виновным и отправить в колонию-поселение на 2 года.

- Выводы следствия строятся на экспертизе, в основе которой, в свою очередь, лежит письмо от Гидрометцентра, где указывается время захода солнца и наступления так называемых гражданских сумерек. В то же время спасатели, которые прибыли на место происшествия, отмечали, что было достаточно светло, - не согласился с этим адвокат подсудимого Михаил Зайцев. – Также свидетели говорили о том, что лодка Silver Eagle мчалась на большой скорости, так, что ее нос был задран, – именно поэтому водитель бы нее увидел «Казанку», хотя освещения было достаточно. Мы считаем, что дело нужно вернуть прокурору, назначить новую экспертизу и провести эксперимент при тех же погодных условиях, о чем мы сразу просили следователя.

Сергей Семин (в белой футболке) уверен, что в трагедии виноват водитель моторной лодки Фото: Александра БУДАЕВА

Потерпевшие согласны: виноват не только, а может быть, и не столько Сергей Семин, сколько водитель Silver Eagle Максим Пудовкин.

- Было светло, я помню это, - отметил в суде муж погибшей. - Поэтому я не считаю, что Сергей полностью виноват. Почему второго водителя не привлекают к уголовной ответственности?

К каким выводам придет суд, пока не ясно. На следующем заседании подсудимый выступит с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

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