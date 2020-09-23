«Он просто бросил нас умирать»: в Самаре начали судить виновника столкновения двух катеров. Вот только того ли?

Катер Silver Eagle врезался в "Казанку" 21 июня 2019 года Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

21 июня прошлого года на Волге столкнулись две лодки. На катере Silver Eagle в этот момент плыли два человека, в «Казанке» - пятеро. От столкновения «Казанка» пошла на дно, люди оказались в воде. Четверых спас водитель моторной лодки, проходившей мимо. Тело 27-летней певицы Юлии Гольдиной нашли лишь 23 июня на глубине 17 метров в 400 метрах от берега. Следствие пришло к выводу, что в трагедии виноват водитель «Казанки», обвинение Сергею Семину озвучили сегодня в Промышленном районном суде.

Призрак на воде

- В тот вечер Сергей Семин на правом берегу Волги осуществил посадку в лодку «Казанку» четверых пассажиров. При этом лодка не была оснащена судовыми огнями. Принадлежала она другому лицу, а в пользовании находилась вообще у третьего лица – Вадима Сидоренко. С разрешения Сидоренко Семин занял место судоводителя, при этом не имея прав на управление маломерным судном, - озвучил в суде информацию, добытую следствием, помощник транспортного прокурора Алексей Екишин.

"Казанка" пошла на дно, люди, которые были на борту, оказались в воде Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Сам Вадим Сидоренко также находился в лодке, как и известная певица и блогер Юлия Сидоренко (в девичестве – Гольдина), а также еще двое их близких людей. Лодка поплыла по направлению к причалу на 9-просеке. Столкновение с катером Silver Eagle произошло в 22.12 недалеко от причала имени Фрунзе у Самары. Катером управлял Максим Пудовкин, с ним на борту был еще один человек.

- Эксперты пришли к заключению, что именно выход «Казанки» на воду в темное время суток без включенных сигнальных огней повлек за собой столкновение с катером Silver Eagle, в результате которого один человек погиб, а еще один получил травмы головы и колена, признанные тяжким вредом здоровью, - отметил Алексей Екишин.

Ни подсудимый, ни потерпевшие с такими выводами следствия не согласны.

Юлия Гольдина была яркой певицей, инстаграм-блогером, педагогом и просто "светлым" и талантливым человеком. Фото vk.comjuli___gold

Возможно, был пьян

- Мы считаем, что следствие было проведено необъективно и не в полном объеме, - заявил корреспонденту «КП-Самара» адвокат Сергея Семина Михаил Зайцев. – Необходимо было провести следственный эксперимент при соответствующих погодных условиях, чтобы понять, на каком расстоянии судоводители могли видеть друг друга.

Как защитник Семина, так и потерпевшие говорят: время было позднее, смеркалось, но на воде видимость была еще нормальная: от 200 до 500 метров.

- Я лично катер не видел, но просто по сторонам не смотрел, да и незачем было, ведь по той стороне, откуда он приплыл, вообще ходить нельзя, - рассказал Вадим Сидоренко.

Потерпевшие считают, что на скамье подсудимых должен быть другой человек Фото: Александра БУДАЕВА

- Именно катер врезался в «Казанку», - подчеркивает адвокат. – А он-то ехал прямо, ему все видно было. Но второй судоводитель у нас по делу проходит свидетелем. Он скрылся с места происшествия, следователь выносил постановление о выделении в отдельное производство материалов за неоказание помощи потерпевшим, но результат рассмотрения нам не известен.

Потерпевшие считают: водитель катера неспроста бросил их погибать, он мог быть пьян. Как иначе объяснить, что объявился он лишь на следующий день? Они намерены добиваться справедливости – для каждого из судоводителей.

Тело погибшей девушки обнаружили лишь чудом Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

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