Молодая мать из Тольятти не может найти управу на бывшего возлюбленного, который травит ее семью

Семья распалась, и от конфликтов папы и мамы больше всех сейчас страдает ребенок Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Романтике конец

Ольга и Юрий познакомились в 2015 году, через некоторое время съехались, решили завести ребенка. В июле 2016-го у них родился сын Данила, и вскоре начались странности:

- Когда сыну было 10 дней, я впервые увидела его «под веществами» дома. Он был абсолютно неадекватен: рвал бумажки на мелкие кусочки, ломал детские игрушки, говорил, что ему кто-то что-то подкинул, искал это что-то, прятался, - вспоминает Ольга. – Когда мы только начинали встречаться, он говорил, что категорически против наркотиков, а тут такое. Когда он пришел в себя, клятвенно пообещал, что такого больше не повторится. Я поверила.

Как оказалось, зря. Через три месяца Юрий пропал, целые сутки его никто не мог найти. Еще через три месяца Ольга опять застала его дома в неадекватном состоянии, потом он опять пропадал, возможно, снова употреблял. Постоянной работы при этом у него не было. Девушка решила, что так продолжаться больше не может, предложила ему расстаться, но уходить из ее квартиры молодой человек категорически отказывался.

Помог случай: у парня начались проблемы с дыханием, его положили в больницу, и Ольга привезла туда сразу все его вещи, объявив о разрыве.

На протяжении месяца бывший возлюбленный пытался возобновить отношения: писал о любви, даже к ее родителям обратился за помощью. Когда понял, что это бесполезно, объявил Ольге войну.

Папа мальчика, возможно, в прошлом уже употреблял наркотики Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Боевые действия

- Началось все с оскорбительных SMS – он посылал их сначала мне, потом и моей маме, начал рассказывать всем моим знакомым, какая я нехорошая, звонил в полицию и органы опеки, жаловался, что я плохая мать. Но мы с Данилой ни в чем не нуждаемся, у нас свое жилье, у меня есть работа, если что – всегда помогут родители. И, конечно, я люблю своего сына и никогда не причиню ему вреда. В отличие от Юры, - говорит девушка.

По ее словам, в прошлом году «бывший» перешел от угроз к действиям. Кто-то нарисовал звездочку на ее машине, потом у автомобиля оторвали дворники, срезали ниппеля с колес. Девушка уверена, что это – дело рук Юрия, но тольяттинская полиция доказательств этому не нашла.

- Я не мешала ему видеться с сыном, но его агрессивность все росла. Во время одной из ссор он при сыне ударил меня кулаком в лицо, - с ужасом говорит о бывшем возлюбленном Ольга. - Через пару месяцев на улице достал пистолет и угрожал им мне и Даниле, сын очень испугался. А в декабре распылил содержимое газового баллончика в лицо моему отцу – инвалиду второй группы, который пережил инсульт.

По каждому из данных фактов полиция проводила проверку и выносила отказы в возбуждении уголовного дела. Интересно, что каждый раз и Юрий писал на Ольгу заявления, обвиняя ее в нападениях на него. Проверки по его заявлениям тоже оставались без последствий. Так было до недавнего времени.

Синяки есть, а уголовных дел - нет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Накажут обоих?

- В январе Юра забрал Данилу, здорового и счастливого, а через полчаса позвонил мне, стал орать, что сыну плохо, и это я виновата и чем-то отравила сына, - рассказывает Ольга. – Когда я приехала в больницу, Данила был зеленого цвета. Позже он рассказал: папа дал ему попить горькую воду, потом – обычную, и ему стало плохо. Мой сын не выдумал бы такое, я ему верю.

Врачи не стали госпитализировать ребенка, ограничившись противорвотным уколом. Выйдя из больницы, Ольга посадила сына в машину, чтобы ехать домой.

- Юра бежал за нами и кричал, что я обманом забрала у него ребенка и что я должна его вернуть, - говорит Ольга. – Я пыталась ему объяснить, что ребенку плохо, ему нужно домой, а он вытаскивал Данилу из машины. Когда я попыталась ему помешать, ударил меня так, что я упала.

Обе стороны конфликта вновь написали друг на друга заявления в полицию, параллельно противостояние «вылилось» в соцсети: Юрий выложил несколько видео, как его «неадекватная бывшая» прячет от него ребенка – по его мнению, она таким образом нарушает решение суда, определившего его порядок общения с сыном. Ольга в ответ обвинила его в наркомании – оказывается, до 2015 года он состоял на учете в наркодиспансере и был снят с него из-за того, что сменил место жительства. К обсуждению семейных проблем уже подключились пользователи соцсетей, которые довольно беспощадны по отношению к обоим родителям.

Ольга говорит, что писала обращения в органы опеки, прокуратуру и даже к депутатам, но реальной помощи так и не получила: вмешиваться в эту ситуацию никто не хочет.

Корреспонденты «КП-Самара» направили запросы в надзорные и правоохранительные ведомства с просьбой объяснить, как Ольге стоит действовать дальше.

Правоохранительные и надзорные органы не торопятся вмешиваться в ситуацию, и конфликт между молодыми родителями затягивается Фото: Предоставлено "Комсомолке"

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

“Пробелы в законодательстве и халатность приводят к трагедиям”

Юрий Лазарев общественный защитник, юрист АБ Fortis

- Домашнее насилие - это острая проблема в нашем обществе. Трагедии Маргариты Грачевой, которой муж нанес тяжкие увечья, и Анастасии Ещенко, которую сожитель убил и расчленил, - тому наглядное подтверждение. Я уверен, что большинства подобных историй удалось бы избежать, если бы законодательно были выработаны и приняты меры «профилактики» домашнего насилия. В действующих же реалиях правоохранительные органы, в частности, участковые уполномоченные полиции не желают вмешиваться в «семейные» разборки. Их незаконные бездействие и халатность оставляют насилие безнаказанным.

События, которые происходят с Ольгой, - того же ряда, на мой взгляд. Нападения на нее происходят систематически, открыто, в людных местах. Она сама и члены ее семьи написали в полицию уже 5 заявлений, и по каждому из них вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.

Проблема в том, что большинство дел о домашнем насилии квалифицируются как преступления небольшой степени тяжести, а если эксперты не подтверждают, что здоровью жертвы причинен какой-то вред, так и вовсе - как административное правонарушение. Они мало интересны полиции, вероятно, еще и потому, что могут закончиться примирением сторон. К сожалению, и такое бывает.

КОМПЕТЕНТНО

«Ситуация опасна в первую очередь для ребенка»

Анастасия Бабичева, руководитель проекта «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений»

- То, что описывает Ольга – это не обычный конфликт между расставшимися родителями. Конфликт - это когда пара не может договориться о том, как решить тот или иной общий вопрос, но обе стороны в этом случае равноправны. Когда же один человек бьет другого, угрожает, демонстрирует оружие - это не конфликт, это насилие. А любое насилие - источник психотравмы, особенно для ребенка, включенного в ситуацию.

Современные исследования уже доказали, что такие дети – не сторонние наблюдатели, для них ситуация глубоко травматична и последствия пережитого в детстве опыта насилия могут проявляться по-разному на протяжении всей жизни: начиная от трудностей социализации до нарушений работы мозга и иммунной системы. Именно поэтому данную ситуацию можно и нужно называть опасной.

В таких случаях огласка, привлечение внимание общества к проблеме, в том числе при помощи соцсетей – часто становится единственным рабочим инструментом для пострадавшей стороны. Особенно если правоохранительные органы отказываются принимать участие в решении проблемы, и пострадавшая сторона остается один на один с насилием.

Тем не менее, добиваться наказания автора насилия нужно, он не должен оставаться безнаказанным. За помощью можно также обратиться к органам опеки – в интересах ребенка они могут помочь добиться пересмотра решения суда относительно порядка встреч отца с ребенком.

Самой же потерпевшей стоит обратиться за психологической помощью, даже если кажется, что в порядке. Наши специалисты помогают пострадавшим от насилия совершенно бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мой муж – шизофреник, а все советуют терпеть»: откровения жертвы домашнего насилия

Женщина рассказала, как долго не могла выйти из токсичных отношений. А психолог прокомментировала каждый этап жизни этой семейной пары (подробности)

«Мы все равно будем вместе - живые или мертвые»: самарчанка рассказала, как стала жертвой «влюбленного» преследователя

Даша пообщалась с парнем из интернета полчаса, и он уже два года преследует ее: то обещает бросить весь мир к ее ногам, то угрожает превратить ее жизнь в ад (подробности)