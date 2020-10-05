«Мы все равно будем вместе - живые или мертвые»: самарчанка рассказала, как стала жертвой «влюбленного» преследователя

Девушку из Самары уже 2 года преследует парень, не помогло даже обращение в полицию Фото: Артем КИЛЬКИН

Девушка из Самары стала жертвой сталкинга (это нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека), просто пообщавшись с парнем с сайта знакомств. Сначала он преследовал Дарью (имя героини изменено. - Прим. автора) в соцсетях, потом узнал, с кем она дружит, где живут ее родители. Признания в большой и чистой любви чередуются с изощренными угрозами. В полиции традиционно разводят руками: мол, а что мы тут сделаем? Насколько реальна угроза от сталкера? Что предпринимала полиция, чтобы помочь Даше? Каково это каждый день бояться звонка с незнакомого номера? Обо всем этом мы узнали из первых уст.

Недолгая дружба

- Два года назад я зарегистрировалась на сайте знакомств, пробыла там, наверное, неделю, потом аккаунт удалила. Да, мне кто-то писал, кому-то я отвечала. Но я никого не выделяла и не запомнила даже, потому что дальше общих фраз разговоры не шли. Потом я поняла, что это была ошибка – ставить на аватарку на сайте знакомств то же фото, что в соцсетях. По этой фотографии меня, вероятно, и нашли.

В ноябре 2018 года мне в ВК пишет какую-то ерунду странный тип. Что-то типа: «Даша, ты зря так опрометчиво поступила». Я, конечно, удивилась: ты вообще кто? «Я Денис, мы общались на сайте знакомств. Я до этого тоже общался с девушкой, она оказалась фейком, как хорошо, что ты настоящая. Мне бы хотелось с тобой продолжить общаться». Я сразу ему сказала, что отношений я не ищу, но не против дружеского общения. Общались онлайн мы около месяца - писал в основном он, мемы скидывал, я иногда из вежливости отвечала - поэтому общение не очень складывалось.

Девушка блокирует Дениса, но он заводит новую страничку и опять пишет Фото: Предоставлено героем публикации

В конце ноября я загнала машину в автосервис, сидела скучала, тут он опять начал писать, позвал кофе попить. Мы встретились в ТЦ «Айсберг», поболтали минут 40 и разошлись. На следующий день он уезжал куда-то в командировку. Я решила, что оно и к лучшему, потому что, встретившись с ним лично, поняла, что он какой-то стремный. Он продолжал писать, я отвечала все реже, и тут в 20-х числах декабря он мне пишет: «Даша, я все понял, нам надо прекратить общаться». Я ответила «ОК» и на этом успокоилась.

Неожиданные последствия

На Новый год мы с бывшим мужем и общими друзьями ночью поехали в бар, и я там встретила сильно пьяного Дениса. Он что-то пытался мне объяснить, но я ничего понять так и не смогла, попрощалась и вскоре уехала домой.

1 января началось: «Даша, прости меня, что я так «слился», я был неправ». Я ответила: «Я тебя прощаю, но писать мне больше не надо». После этого начался кошмар по нарастающей. Он мне писал каждый день, говорил, как хочет со мной общаться и что любит меня. Никакие доводы и просьбы оставить меня в покое не помогали. Он атаковал меня во ВКонтакте, в Instagram, по SMS, в середине января это превратилось в безумие и продолжалось почти круглосуточно. Я начала его банить, он создавал новые аккаунты.

Девушка заносит номера сталкера в черный список, но он просто покупает новую SIM-карту и звонит вновь Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Тогда я попросила молодого человека своей подруги позвонить ему и сказать, чтоб отвалил. Тот согласился, поговорил, и Денис пообещал ему, что больше не будет меня доставать.

Но через неделю после этого, в феврале, у Дениса, видимо, случилось обострение, и он за пару дней довел меня до нервного срыва: он звонил, орал на меня, обещал превратить мою жизнь в ад, потом чуть не плакал и просил прощения, и настроение у него резко менялось в процессе разговора.

Я испугалась: стала понятно, что человек неадекватный, стала блокировать его везде. Но он покупал новые симки, создавал новые аккаунты в соцсетях и продолжал мне звонить и писать. В день доходило до 30 звонков, он оставлял мне голосовые сообщения, в которых он говорил: «Я брошусь под колеса твоей машины, и звук хруста моего черепа будет преследовать тебя до конца жизни», «Я найду, где ты живешь, тебе от меня не скрыться, мы все равно будем вместе - живые или мертвые». Каждый раз, когда я брала трубку с незнакомого номера, а там опять был Денис, я сразу завершала вызов, блокировала номер и заносила в телефонную книгу под разными номерами - в итоге было, кажется, 25 разных телефонных номеров, с которых он мне звонил или писал.

Парень продолжает снова и снова "стучаться" к Даше в Instagram Фото: Предоставлено героем публикации

Временная передышка

23 февраля прошлого года я попросила помощи у бывшего мужа Миши, у нас с ним остались хорошие отношения, и дочку мы воспитываем вместе. Но Миша - очень интеллигентный и крайне неконфликтный, поэтому он попросил о помощи своего друга Вову. Последний очень общительный, он способен заболтать любого. В начале марта Вова поговорил с Денисом, тот сказал: «Все, больше не буду!». Мы с Вовой продолжили общаться, и когда в конце месяца Денис опять начал мне названивать, я просто говорила об этом ему, и тот все улаживал.

Но потом Вова переехал в другой город, а Денис перешел на «новый уровень»: начал присылать мне видео, в которых говорил, что никогда от меня не откажется и будет преследовать меня до конца жизни - моей или его, либо пока я не соглашусь на отношения с ним. Все лето каждые несколько дней он писал мне или звонил с новых номеров и аккаунтов.

Денис постоянно просил прощения за то, что «слился» в декабре 2018 года, и считал, что я за это на него злюсь, поэтому отталкиваю. Но при этом якобы продолжаю ему писать с фейковых аккаунтов, а значит, я на самом деле в него влюблена. Также, на протяжении всего этого года кто-то пытался взломать мои аккаунты в соцсетях и электронную почту.

Меня уже трясло: это настолько лютое нарушение границ, что становилось физически плохо. Он звучал из каждого утюга, я его баню, а он в розетку лезет. Я начала посылать его матом. А он как будто не слышал, как будто я - предмет мебели, а вот его фантазии в голове – это реальность.

Обращение в полицию

В сентябре 2019 года мне пришлось сменить номер телефона, он был у меня много лет, и я была очень зла, что пришлось его лишиться. Но свое здоровье было дороже: от бесконечных звонков и сообщений Дениса у меня начались панические атаки, дальше так жить было нельзя.

Примерно через месяц он присылает мне во ВКонтакте два видеосообщения о том, как мы будем счастливы вместе. После этого я поняла, что одной мне с этим не справиться, и обратилась в проект «Знание остановит гендерное насилие», где мне посоветовали все же написать заявление в полицию. Я отправила обращение через сайт облМВД, приложила к нему скрины сообщений от Дениса. Проблема в том, что во время своих психозов с угрозами он звонил, а не писал. А звонки на диктофон я не записывала.

Денис не понимает и не принимает отказов Фото: Предоставлено героем публикации

Когда я пришла на опрос в полицию и рассказала всю эту историю, мне посочувствовали: «Да, психов полно, но вы не переживайте, такие только в интернете – воители, вживую ничего не предпримут». Они сказали, что полиция ничего сделать не может, потому что нет у нас правовых норм, которые бы регулировали вопросы преследования, но согласились вызвать его на «беседу».

Насколько я знаю, полицейских Денис тоже пытался убедить в том, что я его люблю и пишу ему постоянно с каких-то фейковых аккаунтов.

Это был декабрь 2019 года, и Денис на некоторое время затих. К тому моменту я удалилась из ВК, заблокировала все возможности писать мне в Instagram, а «старый» номер отдала брату Диме, который клятвенно обещал делать вид, что знать меня не знает.

Вторая встреча лицом к лицу

До мая я о Денисе ничего не слышала. А после того, как началась пандемия коронавируса, мы с дочкой уехали к моей маме в Отрадный. Брат жил в том же городе, и ему в мае начал звонить и писать Денис, требуя меня к телефону. В июне он заявил: «Я все понял, ты - ее брат, я приезжал в Отрадный несколько дней подряд, дежурил у вашего дома и заказал выписку из Росреестра на вашу недвижимость. Приезжай, поговорим».

Парень начал преследовать свою жертву не только в интернете, но и в реальной жизни Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тут мой брат рассвирепел, мы собрались и поехали к Денису домой по адресу, который он мне ранее в «ВК» писал. Он вышел из квартиры и говорит: «Пошлите на улицу разговаривать». Я отказалась, потому что хотела, чтобы все вокруг узнали, что он за человек, а Денис попытался «прорваться» наружу.

Как раз в это время на шум выглянули его соседи, сказали, что сейчас вызовут полицию. Мы, конечно, ответили: «Вызывайте!» Денис начал орать, что нам надо уйти, потому что у него дома мать. Нормально: то есть у моей матери под окнами он может дежурить, а его мать мы не должны тревожить, так что ли?

Тут из квартиры как раз вышла его мать, говорит мне: «Вы Даша? Я вас знаю, мне сын рассказывал про девушку, которая решила над ним издеваться и писать ему с фейковых аккаунтов». Мы прошли с ней на кухню, где я ей рассказала, как все было на самом деле, она охала, ахала, удивилась, когда услышала, что его в полицию вызывали, потом дала свой номер телефона и обещала следить за сыном и пресекать его попытки связаться со мной.

Денис вычислил, где живет мама девушки и дежурил под окнами ее дома Фото: Предоставлено героем публикации

Лыко да мочало

Мы ушли, и я правда думала, что на сей раз с преследованием покончено. Июль и август – тишина. В сентябре он опять «стучится» ко мне в друзья в Instagram и одновременно атакует мою маму во ВКонтакте: пишет ей, что мы с ним друг друга любим и она должна поспособствовать нашему счастью.

Мы с Димой связались с его мамой, а она нам говорит: Денис съехал к отцу, больше повлиять она на него никак не может. Она дала телефон отца, но он не отвечает. Я не знаю, какую историю Денис рассказал ему, но тот сбрасывает звонки как с номера моего брата, так и с незнакомых номеров.

Я не понимаю, за что мне такое «счастье», чем я его на себя навлекла и что мне теперь делать. У меня есть дочь, я боюсь за себя и за нее. А вдруг полицейские были неправы? Вдруг он настолько психически нездоров, что перейдет к решительным действиям? Кто нас тогда защитит?

ОТ АВТОРА

После встречи с Дарьей я направила запросы в полицию и прокуратуру с просьбой разъяснить, какие вообще методы воздействия на преследователя предусматривает закон и что же делать нашей героине в сложившейся ситуации. Скажу, что ожидала в ответ: вариантов, за что можно попробовать привлечь преследователя. Скажем, по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» или по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». А может быть, даже по ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера» – Денис же не просто любовь свою предлагает, он хочет с девушкой жить со всеми вытекающими последствиями.

В ответ предложили обращаться в полицию или жаловаться в прокуратуру, если полиция не предпримет достаточных мер.

На память сразу приходит ситуация, которая произошла в Орле в 2016 году: Яна Савчук звонила в полицию и просила защиты от бывшего мужа. Ей ответили: «Если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте». В тот же день женщину забили до смерти. Как думаете, долго ли бывший муж ее преследовал до того, как перейти к «решительным» действиям?

В России нет законов, которые помогут оградить жертву преследования от навязчивого ухажера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОСЛОВНО

«Жертве остается только уповать на удачу»

Анастасия Бабичева, руководитель проекта «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений»:

- С проблемой преследования к нам приходят регулярно. За прошлый год это было примерно 10% от всех обращений. Чаще всего покоя не дают бывшие партнеры или мужья, расставание с которыми произошло по причине насилия с их стороны. Ситуации, похожие на случай Дарьи, когда преследует малознакомый человек, довольно редки. Или, по крайней мере, с ними реже обращаются.

В чем опасность ситуации: жертва, по сути, остается со своей проблемой один на один. Она может только уповать на удачу - на то, что сталкеру «надоест» ее преследовать. Можно только представить, как это сказывается на ее психологическом благополучии.

КОМПЕТЕНТНО

«Российское законодательство, увы, несовершенно»

Евгений Сапов, кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов «Базис»:

- Ситуация весьма сложная и неоднозначная. Сам по себе сталкинг не запрещен. Он либо пока не настолько распространен, чтобы привлечь к себе внимание, либо ему просто пока не придают должного значения. Равно как и защите жертв сталкеров.

В некоторых европейских странах, в США есть институт судебных запретов (например, запрет приближаться), при нарушении которых к виновнику могут быть применены различные негативные последствия. В российском же праве подобного нет.

Поэтому правоохранительные органы будут действовать не из принципа предотвращения преступления, а по принципу «случится – приходите». Следовательно, нужно искать сопутствующие нарушения: незаконный доступ к персональным данным, нарушение тайны личной жизни и т.п. Главное, чтобы был состав уголовного преступления, потому что с делами об административных нарушениях велика вероятность волокиты.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Некоторых заводит именно отказ»

Нина Ковалюнас, доцент кафедры философии СамГМУ, психолог:

- Возможно, у молодого человека таким образом выражается не «любовь-романтика», а «любовь-достижение и обладание». Вспомните, как во второй части саги «Сумерки» вампира-ищейку «завел» именно отказ. В жизни тоже встречаются подобные типы. И специалисты их поведение чаще всего оценивают как поведение «в пределах психологической нормы». Таких людей «заводит» страх жертвы, невозможность получить желаемое и одновременно желание получить это вопреки отказу. Конечно, там есть отклонения, но они, вероятно, не станут основанием для психиатрического лечения, на которое к тому же надо получить согласие пациента.

Однако сама по себе эта ситуация – в духе времени. Пользователи соцсетей иногда забывают о мерах безопасности: в жизни вы же не будете общаться с людьми, которые не вашего социального круга, непредсказуемые, странные, опасные. В соцсетях почему-то контакт с такими собеседниками не прерывается. Но продолжая общение, следует соблюдать предельную осторожность: не сообщать дополнительные сведения о себе, не давать телефонов и адресов, а главное - четко и недвусмысленно очерчивать свои границы.

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