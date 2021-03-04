Грушинский фестиваль 2021: где он будет и когда пройдет

Грушинский состоится в привычное время и в привычном месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 февраля популярный бард Олег Митяев появился на экранах в качестве гостя шоу “Вечерний Ургант”. Одной из главных тем стало обсуждение проведения в 2021 году Грушинского фестиваля.

- В этом году Грушинский фестиваль будет проходить в Москве в апреле по адресу Ленинский проспект, 105 в киноклубе "Эльдар", - анонсировал событие музыкант, который также является художественным руководителем бардовского слета.

Слова Митяева вызвали широкий общественный резонанс и обсуждение возможной потери одного из главных брендов Самарской области. Вскоре выяснилось, что бард имел в виду всего лишь серию концертов, предшествующих основному фестивалю. Как обычно, Грушинский фестиваль 2021 пройдет на Мастрюковских озерах - с 1 по 4 июля.

Такое заявление сделали 23 февраля организаторы мероприятия в официальном сообществе бардовского слета “ВКонтакте”. Правда, с той оговоркой, что планы может скорректировать эпидемиологическая обстановка.

2 марта новый министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш поставила точку в этом вопросе во время заседания губернской думы. При это она подчеркнула, что фестиваль пройдет в привычном очном формате, а не онлайн, как было в 2020 году. Переносить “Грушинку” куда-либо планов нет.