Министр культуры Самарской области пообещала провести Грушинский фестиваль в привычном месте

Грушинский фестиваль должны провести на Мастрюковской поляне, если позволит эпидемиологическая обстановка Фото: Антон СЕНЬКО

2 марта состоялось очередное заседание Самарской губернской думы, где депутатам представили нового министра культуры региона Татьяну Мрдуляш. Депутат от партии КПРФ Михаил Матвеев задал вопрос новому министру по поводу места проведения всероссийского фестиваля авторской песни.

Данная тема в последнее время крайне беспокоит поклонников Грушинского фестиваля. Напомним, что в конце февраля на одном из популярных телешоу бард Олег Митяев сообщил, что «Груша» в этом году пройдет в одном из московских клубов. Однако известный музыкант не уточнил, что речь идет всего лишь о нескольких концертах, которые будут предшествовать Грушинскому фестивалю на самарской земле.

Депутат Михаил Матвеев задал вопрос о месте проведения самарскому министру культуры, чтобы уже наконец поставить точку в некотором недопонимании. На вопрос депутата новый министр Татьяна Мрдуляш ответила, что фестиваль будет проведен в традиционном формате на Мастрюковских озерах, с условием, что эпидемиологическая обстановка позволит провести данное мероприятие.

В официальной группе Грушинского фестиваля во Вконтакте в конце февраля были опубликованы сроки проведения мероприятия в 2021 году на Мастрюковских озерах в Самарской области. Так, если не возникнет никаких ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой, то традиционная «Груша» пройдет в Самарской области с 1 по 4 июля.