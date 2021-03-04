Молодая жительница Самары променяла погоны МВД на детективное агентство и гробы

Девушка с детства мечтала попасть в ритуальный бизнес Фото: Екатерина Костылева Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жительница Самары Екатерина Костылева к своим 30-ти годам стала успешной бизнес-леди. Но сферу деятельности она выбрала далеко не женскую. Бывший старший лейтенант полиции открыла свое частное детективное агентство, а также руководит похоронным бюро. Екатерина поделилась с корреспондентом КП-Самара секретами ведения ритуального бизнеса, а также рассказала некоторые истории из своей детективной практики.

- 5 лет я отдала службе в полиции, но с самого детства мне хотелось работать в сфере ритуальных услуг. Но чтобы открыть свое похоронное бюро, или вообще любой другой бизнес, нужно в первую очередь иметь стартовый капитал. Я считаю, что не нужно входить в бизнес с долгов, поэтому решила начать с частного детективного агентства в Самаре. Коллеги в меня не верили, и говорили, что у меня ничего не получится. Оборачиваясь сейчас в прошлое, понимаю, насколько они были не правы, - рассказывает Екатерина.

Несколько лет назад девушка даже представить себе не могла, что будет успешной бизнес-леди Фото: Екатерина Костылева

Частное детективное агентство Екатерины было зарегистрировано в 2017 году и действует до сих пор. Сейчас в агентстве работают 4 человека, но наша собеседница сама занимается расследованиями. Заказы поступают в основном от наработанной базы клиентов и их знакомых.

- Я принципиально не делаю рекламу детективному агентству, ведь у меня всегда есть работа, которую дают мне бывшие мои клиенты через своих знакомых. В этом деле очень хорошо работает «сарафанное радио», а брать новых клиентов, не зная про них многого, довольно опасно, - говорит Екатерина.

Изначально агентство бралось за обычные заказы, такие как проверка на измену или поиск трудного подростка в плохой компании. Сейчас, по словам владелицы, более выгодны заказы на поиск должника, ведь человек может скрываться от уплаты крупного долга в другом городе или даже на другом континенте.

- Один мужчина захотел расстаться со своей любовницей, с которой был 10 лет. Он решил уличить свою пассию в измене, тем самым найти повод разорвать отношения и вернуться к жене. Мы установили камеры у него дома, а когда девушка с подругами отдыхали вечером в его квартире, любовница выдала все свои тайны. Мужчина просмотрел запись, расстался с любовницей и вернулся в семью, - рассказала историю из практики частный детектив.

Екатерина не берет заказы от политиков. Не интересует ее и все, что связано с криминалом, хотя порой подобные обращения приходят. Она уверена - намного проще и безопаснее работать с поиском условного должника. Екатерина рассказала журналисту «Комсомолки», что некоторые из них скрываются даже в Америке, но и там есть коллеги детективы, которые помогают Екатерине вычислить местонахождение разыскиваемого.

- Стоят такие услуги достаточно дорого, минимальная цена начинается от 50 тысяч рублей. Сюда входит не только сама работа детектива, но и оплата проживания в других городах, проезд и питание. Мои клиенты готовы платить большие деньги, потому что уверены в моем результате, - говорит Костылева.

Спустя год после открытия частного детективного агентства, у девушки появилась возможность осуществить свою мечту и открыть похоронное бюро. Все слухи о криминале в этом бизнесе Екатерина называет всего лишь слухами:

- Если ты ведешь свой бизнес «чисто» и законно, то и криминального ничего не может в нем быть. Мне помогают юридическое образование и большой опыт.

Самарчанка преуспевает во всех делах своих агентств Фото: Екатерина Костылева

Конечно, есть и недобросовестные ритуальщики. Екатерина Костылева считает, что они были всегда. По ее признают, в полиции есть свои агенты, даже в больницах. Конкурировать с ними ими же методами Екатерина не хочет, поэтому пытается всячески уберечь родственников, которые потеряли своих близких. В первую очередь, когда человек, потерял кого-то, нужно постараться не вестись на провокации «черных агентов», а выбирать ритуальное агентство с умом.

- Я понимаю, что в такие моменты сложно принять правильное решение, и недобросовестные агенты умело этим пользуются. Я же пытаюсь в первую очередь угодить своим клиентам, ведь в такие моменты им не хочется переживать еще за что-то, кроме смерти родственника. После похорон, я всегда получаю теплые слова благодарности от клиентов и именно это заставляет меня двигаться дальше и делать благое дело. В такие моменты я понимаю, что живу не зря, и нахожусь на правильном пути, - рассказывает Екатерина.

Девушка проявляет в своем бизнесе не только профессионализм, но и творческие качества – она ведет страницы в социальных сетях, создает рекламную печатную продукцию. Кроме того владелица похоронного агентства сама бальзамирует и наносит корректирующий макияж покойным, а также дает бесплатные юридические консультации.

Самарчанка совершенствует свои знания и посещает различные курсы и мастер-классы Фото: Екатерина Костылева

Екатерина поделилась с журналистом «Комсомольской правды», что после её знаменитой фотографии в гробу, которую она сделала в целях привлечения внимания к коронавирусу, на нее посыпались предложения участвовать во многих развлекательных телешоу. По словам девушки, ее приглашали на программу к Андрею Малахову и даже на «Давай поженимся», но самарчанка отказывается.

- Ну, и какого жениха они мне найдут? Гробовщика я не хочу, - смеется Екатерина.

Сейчас Екатерине Костылевой 31 год, она одна воспитывает 8-летнего сына и руководит двумя процветающими агентствами в Самаре. В настоящее время у девушки два похоронных бюро – на 116-км в Самаре и в Красноармейске, а также частное детективное агентство, которое уважают клиенты. Екатерина не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствуется. В этом ей помогают различные профессиональные курсы, слёты бизнесменов в ритуальной сфере, а также стремление помочь людям и видеть в их глазах благодарность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Хочу, чтобы завтра никто не умер»: жительница Самары устроила фотосессию в гробу, чтобы напомнить, как опасен коронавирус

Девушка рассказала о том, как сама переболела COVID-19 (подробности)