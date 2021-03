Биография Шарлота: как автор Щека на щеку шел к славе

Самые яркие события творческой биографии Шарлота произошли в 2020 году Фото: соцсети

Шарлот - настоящая фамилия поп-музыканта из Самары Эдуарда Шарлота, автора песни Щека на щеку. Рассказываем биографию Шарлота, как он пришел к славе, чем знаменит и куда пропал сейчас. Родился Шарлот 7 февраля 1998 года. Окончил в школу №16, музыкальную школу, затем Самарский государственный институт культуры (в 2019 году). Играл на клавишных в группе “Капитан Коркин”, которая по сей день продолжает активную музыкальную деятельность.

О Самаре своей молодости юноша отзывается неоднозначно. В рассказах о ней Шарлот упоминал обилие драк и проблемы с “нерусскими” в его окружении, даже называл Самару “быдло-городом”. При этом он признавал, что живет в одном из благополучных, Октябрьском районе.

Начинал Шарлот, как и многие музыканты, с каверов Фото: соцсети

В 16 лет Шарлот запустил свой канал на YouTube, где стал выкладывать кавер-версии песен любимых артистов - The Beatles, Green Day, Muse, - а также авторский материал, сыгранный в составе собственной группы The Way of Pioneers. Версии песен группы “Пошлая Молли” от Шарлота репостил к себе на страницу фронтмен коллектива Кирилл Бледный, что стало первым шагом певца из Самары к серьезной популярности.

С 2017 по 2019 год Шарлот сотрудничал с лейблом “Джем”, на котором выпустил мини-альбомы “Это наш мир” и “Ах, я счастлив”. Первый клип артиста на песню “Нити дев” на момент написания материала удален с YouTube.

В 2019 Шарлот подписал контракт с лейблом Sony Music, что повлекло за собой взлет карьеры. Певец выпустил заметный мини-альбом “Буду спать или нет?” и участвовал в реалити-шоу “Голос на ТНТ”. Именно тогда широкая публика запомнила харизматичного певца, несмотря на то, что до финала не дошел.

Первый альбом “Шарлота” под названием “Навечно молодой” вышел в сентябре 2019 года. Несмотря на скромный хронометраж, менее 25 минут, он был представлен как полноформатный. Это единственный альбом Шарлота, обложка которого выдает самарское происхождение автора - в надписи на витрине узнается кофейня на улице Куйбышева.

Обложка альбома "Навечно молодой" Фото: соцсети

Релиз принес Шарлоту славу, в первую очередь благодаря хиту “Щека на щеку”. На момент написания заметки, количество его просмотров на YouTube превысило 10 млн. Также с этой песней Шарлот запомнился как один из первых артистов, прославившихся в русском TikTok.

В январе 2020 Шарлот появился в рекламе “Мегафон” со фрагментом кавера на песню “Зверей” “Все что тебя касается”.

Накануне 8 марта 2020 года вышел клип на совместный трек Шарлота и Моргенштерна “Малышка”. Собравший 26 млн. просмотров на YouTube, он стал самым популярным произведением в дискографии артиста из Самары.

Незадолго до выхода второго альбома Шарлота “Рожденный в аду” разгорелся скандал. Музыкант объявил звукозаписывающую компанию Sony Music в том, что подписанный договор поставил его в невыгодные условия сотрудничества. Певец сообщал о намерении разорвать с лейблом контракт и получить большую независимость в творчестве. Как следствие, пластинка “Рожденный в аду” получила значительно меньшее продвижение по сравнению с первой. Шарлот сделал ряд “разоблачающих” лейбл заявлений. Позже конфликт исполнителя и Sony Music был объявлен исчерпанным, все резкие высказывания в отношении компании были удалены из соцсетей.

Обложка альбома "Рожденный в аду" Фото: соцсети

В октябре 2020 стало известно, что Шарлот стал автором заглавного трека для сериала “Руммейт” - “Живем лишь раз”. Но уже в следующем месяце артист выпустил песню “Прощальный вальс” в коллаборации с продюсерами ПЛАМЛИ и СПОТИ. И с тех пор музыкант почти совсем отказался от публичной активности. Несмотря на значительное количество поклонников (почти 287 тыс. подписчиков в Instagram и 208 тыс. в YouTube), свои аккаунты он не ведет, на аватарах некоторых из них написано “Всем пока”. В комментариях поклонники просят его “вернуться”. Официальных заявлений от артиста об окончании или новом этапе карьеры на март 2021 года не поступало.

В феврале 2021-го на экраны вышла комедия “Родные”, в которой звучит песня Шарлота “Щека на щеку”.