С детства мечтал стать хирургом: что известно о погибших в страшном ДТП под Самарой

Егор увлекался автозвуком. Фото - соцсети

Установлены личности почти всех погибших в страшной аварии в Самарской области, которая унесла жизни семи молодых людей. Как стало известно, все они жили в селе Курумоч и возвращались домой из Самары.

Авария произошла в понедельник, 8 марта. В Красноярском районе около 6 утра легковой автомобиль Volkswagen врезался в грузовик. В результате ДТП семь человек, которые находились в легковушке, погибли на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас установлены личности шестерых погибших. Это четверо парней от 18 до 23 лет и две девушки 17-ти и 23-х лет. Личность еще одного погибшего устанавливается.

Все ребята были дружны, вместе учились в школе, в разных классах, но друг друга знали хорошо. Когда выпустились, поступили в университет. Ребята разных возрастов, поэтому кто-то был еще только на первом курсе, кто-то на курсах постарше.

Никита с детства мечтал стать врачом. Фото - соцсети

Один из них, 18-летний Никита Г., мечтал быть врачом. Как рассказали «КП-Самара» его одноклассники, кто-то мечтает быть космонавтом, а он с детства хотел стать хирургом. Желая реализовать свою мечту, он поступил в медицинский университет Реавиз в Самаре. Там же студентами стали и многие его друзья по школе.

Одноклассники рассказывают, что Никита был одним из тех, про кого нельзя сказать что-то плохое или в чем-то его упрекнуть. Он был душой компании, со всеми мог найти общий язык. «Где Никита – там всегда было весело и шумно», - рассказывает его одноклассница.

В школе он учился отлично. Помимо занятий ходил в музыкальную школу, где учился играть на гитаре. Но, конечно, главная его цель была – стать хирургом, стать первым в семье врачом.

Еще одним погибшим был 22-летний Егор М. Молодой человек устраивал квесты в Самаре, очень любил машины, увлекался автозвуком. Совсем недавно он рассказывал друзьям, что закончил переделку своей машины и раздумывал, что бы ещё в ней сделать интересного.

По имеющимся данным, в эту ночь они возвращались домой из Самары. По одной из версий, ехали с вечеринки, не исключено, что были нетрезвые, девушки сидели у парней на коленях на заднем сиденье. По пути домой их внедорожник попал под грузовик. От удара машина вылетела с дороги и перевернулась. Никто, кто был в кроссовере, не выжил. Ранним утром на месте трагедии собрались родственники погибших.

Никита с детства мечтал стать врачом. Фото - соцсети

Причины произошедшего сейчас выясняют правоохранители. Полицейские устанавливают, нарушал ли кто-то правила дорожного движения,

В ночь трагедии были очень сложные дорожные условия – мела метель, дул сильный ветер, на дороге оказалось много снега. По имеющимся данным, освещения на том участке не было.

Сейчас рассматривается версия, что внедорожник выехал на встречную полосу. Правоохранительным органом предстоит выяснить, почему это произошло. Доследственная проверка находится на контроле у прокуратуры.

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