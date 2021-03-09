День воссоединения Крыма с Россией 2021 в Самаре: программа праздника

18 марта 2021 года в Самаре отметят День воссоединения Крыма с Россией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот праздник также называют «Крымской весной». Его отмечают в нашей стране с 2014 года, так что День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 2021 года в Самаре будем встречать в седьмой раз. Это обычный рабочий день, но на него обязательно планируют какие-нибудь праздничные мероприятия – митинги или флешмобы. Даже в 2020 году, в период ограничений по коронавирусу, этот праздник все же отметили, но в режиме онлайн.

Как встретим в 2021 году Крымскую весну в Самаре, станет ясно уже совсем скоро. В любом случае праздник состоится – будут ли это яркие молодежные акции на городских площадках, или викторины и творческие конкурсы в социальных сетях.

А пока давайте вспомним, как Самара отмечала День воссоединения Крыма с Россией в прошлые годы.

Тысячи самарцев вышли в поддержку возвращения Крыма в Россию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2014 году в нашем городе на площади Куйбышева вечером 18 марта провели «Хоровод дружбы». Его организовали в поддержку жителей Крыма. Это был митинг-концерт, на который пришло около 10 тысяч человек.

В 2015 году Самара в честь возвращения полуострова в состав России подарила Крыму «Сердце». На площади Славы, у монумента, прошел красочный студенческий флешмоб. Полторы тысячи человек, одетых в разноцветные куртки выстроились в слова «САМАРА» и «КРЫМ», а между ними - сердце. В митинге принимали участие представители разных партий и профсоюзов, молодежные организации.

Молодежные флеш-мобы в честь Крыской весны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2016 году студенты и преподаватели института культуры устроили масштабный флешмоб «Крым в сердце моем». А спортсмены провели массовый лыжный забег на базе «Чайка». Среди победителей гонки была разыграна путевка в Евпаторию.

В 2017 году 18 марта праздник проходил по всему городу: на площади Куйбышева - флешмоб «Севастопольский вальс», на площади Кирова – концерт, на площади Героев 21-й Армии – праздник «Крымская весна – весна надежды», спортивный праздник во Дворце легкой атлетики. И еще в нескольких локациях Самары прошли мероприятия для горожан.

Праздник отмечали на нескольких городских площадках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2018 году на площади Куйбышева проводилась акция «Россия – Крым: вместе навсегда» с выступление творческих коллективов и развлекательными мероприятиями. А в финале праздника устроили красочный фейерверк.

В 2019 году в честь первого юбилея воссоединения Крыма с Россией на склоне площади Славы устроили танцевальный флешмоб, здесь выступили уличные театры «Пластилиновый дождь», «Меломания», «Комиксы». Прошла выставка живых скульптур и концерт самарских рок-групп. В конце праздника устроили флешмоб – массовый танец. Жители Самарской области могли поздравить жителей Крыма и Севастополя с праздником в интернете.

Выступления уличных театров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году 15 марта (в ближайшее к 18 марта воскресенье) на площади Куйбышева планировали провести большой праздник с выступлением Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, традиционными крымскими угощениями, мастер-классами и играми. Но из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции Крымскую весну отметили в Самаре в интернете - викторинами, конкурсами и онлайн-флешмобами.

Каким будет День воссоединения Крыма с Россией в Самаре в 2021 году, узнаем совсем скоро и опубликуем программу праздника на нашем сайте. Следите за обновлениями.