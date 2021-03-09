Свежие новости о «Крыльях Советов» на 9 марта 2021: дата прощального матча Корниленко и прилет Алвеша

Снова выйти на поле Сергей Корниленко может в мае этого года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Только вот-вот «Крылья» разгромили «Чертаново» на «Металлурге» 5:0, а уже вылетели в Томск, где в рамках 29 тура ФНЛ сыграют с «Томью» Александра Кержакова. Рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 9 марта 2021.

Алвеш прилетел в Самару

Главная новость последних дней – Рикарду Алвеш долетел наконец-то до Самары. Португалец прибыл 7 марта и готовился с командой к выезду в Томск.

- Португальский полузащитник Рикарду Алвеш получил российскую визу и прибыл в Самару. Сегодня игрок провел первую тренировку в «Крыльях Советов». Рикарду вместе с командой готовится к матчу с «Томью», который самарцы проведут на выезде 10 марта, - рассказали в пресс-службе «КС».

Алвеш уже знаком с российским футболом – с 2018 по 2020 год он выступал за «Оренбург».

Интервью с Галяминым

О Рикарду Алвеше и не только о нем речь шла в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара». Гостем был заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин.

Послушать интервью можно на сайте radiokp.ru, а почитать – на samara.kp.ru.

Большую часть времени разговор шел о своих воспитанниках, оттоке молодых талантов в другие регионы и развитии спортивных школ.

Дата прощального матча Корниленко

Стала известна возможная дата прощального матча Сергея Корниленко. Ее называет ФАН. По данным издания, нынешний спортивный директор «КС» и легендарный для Самары нападающий может появиться на поле 8 мая. В этот день «Крылья» сыграют в рамках 41 тура ФНЛ с «Краснодаром-2».

Это будет заключительная домашняя игра самарцев в сезоне.

Три футболиста «КС» - в расширенном списке молодежной сборной

Три игрока «Крыльев Советов» попали в расширенный список молодежной сборной России на чемпионат Европы. Это Иван Ломаев, Юрий Горшков и Егор Голенков. Об этом утверждает «Матч ТВ».

Окончательный список футболистов, которые отправятся в Венгрию, определят на следующей неделе.

За несколько дней российской молодежке нужно будет сыграть три матча – 24 марта против Исландии, 28 марта против Франции и 31 марта против Дании.