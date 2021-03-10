Иван Сергеев записал на свой счет два забитых мяча Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

10 марта 2021 года «Томь» на своем стадионе «Труд» в Томске принимала лидера ФНЛ — самарские «Крылья Советов». Гости были явным фаворитом встречи, но и коллективу Александра Кержакова некуда отступать — они борются за выживание.

Преимуществом сначала завладели хозяева. Они могли открыть счет на 13 минуте, но Кривцов из пределов штрафной пробил над «девяткой».

«Крылья» по-началу действовали на контратаках. На 20 минуте мог отличиться после паса Гацкана Ежов, но с его ударом справился экс-голкипер «КС» Евгений Конюхов. Вскоре Сергеев ворвался в штрафную «Томи», опасно пробил с близкой дистанции, но промахнулся. Затем Иван получил мяч от Зиньковского в районе одиннадцатиметровой отметки, но пробил мимо.

На 31 минуте Антон Зиньковский ворвался в штрафную с левого фланга, но ничего сделать не смог — его уронил на газон защитник. Судья Владимир Москалев назначил пенальти, и тут Иван Сергеев был точен — пробил в правый нижний от вратаря угол. 0-1!

На 41 минуте Кривцов мог сравнять счет. Никита пробил с линии штрафной — Ломаев спас свою команду. Первый тайм закончился с минимальным преимуществом самарцев.

Во втором тайме сибиряки пошли вперед. Впрочем, создать что-то опасное у них не получалось. Шанс был лишь на 60 минуте. Активный Кривцов пробил в угол с выгодной позиции, Ломаев спас. Следом «Крылья» создали сразу два момента — сначала Сергеев не реализовал выход один на один, а затем Ежов с пары метров зарядил выше ворот.

На 63 минуте томичи сравняли счет. Зеффан выносил мяч после подачи с правого фланга, но попал прямо в ногу Эннина, от которой снаряд залетел в сетку. 1-1!

Спустя несколько минут «Крылья» снова завладели преимуществом. На 75 минуте Зиньковский точно навесил с левого фланга и Иван Сергеев точно пробил головой. 1-2! У Сергеева это был уже 25 гол в чемпионате.

В концовке томичи пытались сравнять счет, но ситуаций для этого у них практически не возникало. А вот подопечные Игоря Осинькина забили еще один мяч. В конце третьей добавленной минуты Егор Голенков получил пас от Сергеева, ворвался в штрафную и спокойно покатил футбольный снаряд мимо Конюхова — 1-3! Именно такой счет и был зафиксирован на табло после финального свистка.

«Крылья Советов» остаются на первом месте. В следующем туре они принимают «Иртыш» на стадионе «Металлург» в Самаре. Игра пройдет в воскресенье 14 марта и начнется в 15:00 по самарскому времени.

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