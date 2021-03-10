«Все строили большие планы на жизнь»: какими были погибшие в ДТП под Курумочем ребята

В аварии погибли все, кто был в кроссовере Фото: соцсети

Рано утром, 8 марта, новость о ДТП недалеко от поселка Курумоч повергла в шок всех, кто о ней слышал. Автокатастрофа унесла жизни молодых парней и девушек, которых знали в Курумоче и в ближайших селах многие. 10 марта состоятся похороны ребят, четверых будут хоронить в Курумоче рядом друг с другом. Троих ребят похоронят рядом с их родными.

Трагедия произошла около 6 часов утра в Красноярском районе Самарской области, недалеко от села Курумоч. Компания возвращалась домой из бара в Царевщине, за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan был 22-летний Егор Мухин. По предварительной версии, автомобиль с друзьями выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» врезался в грузовик. Журналист «КП-Самара» пообщался с друзьями и родственниками погибших и узнал, что делали ребята в тот вечер и какими они были при жизни.

Предначертано судьбой

- Вечером, 7 марта, все местные ребята из Курумоча поехали в кафе, чтобы отметить предстоящий женский праздник. Было очень много автомобилей, но почему они сели в одну машину одному богу известно. Наверное, такая была у них судьба, - еле сдерживая слезы, рассказывает журналисту КП-Самара общая знакомая погибших ребят.

Но так сложилось, что все семь молодых парней и девушек возвращались домой на автомобиле Егора. По словам знакомых, машину Егора могло «занести» на скользкой трассе и он потерял управление, поэтому не смог избежать столкновения. До дома они не доехали совсем немного.

Страшное видео перед смертью

Знакомые рассказывают, что видели на личной странице в Инстаграм парня страшную видеозапись, которую он снимал незадолго до аварии.

- В «сторис» он выложил видео, где показывает спидометр. На табло видно страшную цифру – 230 км/ч. Не могу утверждать, но кажется, что в руках у Егора была в это время бутылка шампанского, - говорит брат одного из погибших ребят Данилы Горбачёва.

К сожалению, проверить эту информацию уже нельзя, такие «сторис» хранятся всего лишь сутки с момента опубликования. Но, по словам друзей, многие видели эту видеозапись. Теперь, правда это или нет, будет выяснять полиция. Кроме того, по факту ДТП было возбуждено уголовное дело, так как одна из погибших девушек была несовершеннолетней.

«Мажор» был душой компании

Про Егора Мухина друзья в один голос говорят, что он был душой компании, веселым и общительным парнем. В своих кругах Егора звали «Мажор», так как у парня обеспеченная семья.

- Не могу утверждать, но мама у него очень влиятельный человек. Для масштабов Курумоча – это очень богатая семья, - рассказывает Артем Г.

Егор любил автомобили Фото: соцсети

Новый Volkswagen Tiguan родители подарили Егору взамен его отечественному автомобилю. Парень увлекался тюнингом и автозвуком, поэтому свою Ладу он всегда «баловал» новыми запчастями.

Вика не дожила до совершеннолетия всего полгода

Виктория Якимова была самой младшей в компании. Через полгода, 3 сентября, она могла бы отпраздновать свое 18-летие.

- Моему сыну тоже 17 лет, они все хорошо дружили. В тот вечер он не поехал с ними, потому что был на работе. Сейчас до сих пор не может успокоиться, ревёт постоянно, - рассказывает «КП-Самара» Татьяна Г.

Вика была самой младшей в компании Фото: соцсети

Алёна потеряла мать и отца

Второй девушке Алёне Уразаевой было 23 года. Журналист КП-Самара поговорил с дядей погибшей девушки.

- Она всегда умничкой была. Мама умерла от рака 7 лет назад, папа не принимал участие в воспитании, жила она с бабушкой в Царевщине. Летом 2020 года получила высшее образование и работала в аэропорту. Я не могу поверить, что нашей Алёнки уже нет, - рассказывает дядя Кирилл Т.

Молодой человек не успел помириться со своей любимой Фото: соцсети

Как рассказывает подруга Надежда Р., в тот вечер в баре Алена сильно поругалась со своим молодым человеком. Он уехал домой без нее, а через некоторое время узнал о страшной аварии. Парень не стал давать комментариев, на своей странице в Инстаграм он выкладывает совместные фотографии с погибшей любимой.

Данила жил спортом

Еще один погибший 18-летний Данила Горбачёв, через месяц могло исполниться 19 лет. Он с родителями и младшим братом жил в Тольятти, а в Курумоче жили его родственники, поэтому парень много времени проводил там. В компанию он «влился» буквально полгода назад. Брат Данилы поделился с корреспондентом «КП-Самара» своими воспоминаниями.

- Данила профессионально занимался футболом, у него очень много медалей и наград. В Тольятти он учился в колледже на учителя физкультуры, он всегда любил спорт, - рассказывает Артем Г.

Данила хотел стать учителем физкультуры Фото: соцсети

Артем младший брат, но Данила всегда относился к нему с особой любовью и уважением. Несмотря на маленькие «братские стычки», Данила всегда помогал брату и поддерживал его. По словам Артема, их дедушка приехал на место аварии одним из первых, сразу как узнал о случившемся. Они до сих пор не могут поверить, что Данилы больше нет.

Эта страшная потеря для всех родителей и друзей погибших. В Волжском и Красноярском районах был объявлен трехдневный траур по погибшим, а местные власти окажут материальную помощь семьям погибших в страшной аварии.

Редакция КП-Самара выражает соболезнования семьям и друзьям погибших ребят.

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