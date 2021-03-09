Последние новости о ДТП с грузовиком и семью погибшими под Самарой 8 марта 2021 года: соболезнования Азарова и траур

Автомобиль Volkswagen Tiguan предположительно выехал на "встречку" Фото: СОЦСЕТИ

Утром в понедельник, 8 марта 2021 года в Красноярском районе Самарской области произошло крупное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Оно унесло жизни семерых человек. Происшествие случилось в Красноярском районе на трассе неподалеку от села Курумоч и одноименного аэропорта. Рассказываем последние новости о ДТП с грузовиком и семью погибшими под Самарой.

По данным МЧС, рано утром 8 марта грузовик Isuzu столкнулся с легковушкой Volkswagen Tiguan. В салоне кроссовера находилось семь человек — пять парней и две девушки, причем все были не старше 27 лет. Никто из семерых не выжил после сильного столкновения, в результате которого Volkswagen вылетел с трассы и перевернулся. Тела погибших не удавалось извлечь из автомобиля без использования специальных инструментов. Грузовик с продуктами получил значительные повреждения, однако его водитель не пострадал.

Водитель продуктового грузовика не пострадал Фото: Фото очевидцев

Полиция продолжает выяснять, случилось ли смертельное ДТП с грузовиком 8 марта 2021 года из-за того, что водитель легковушки был нетрезв. Также ведется проверка факта превышения допустимого количества пассажиров в легковом автомобиле. Модели Volkswagen Tiguan спроектированы под пять мест, но имеют опцию установки двух маленьких дополнительных кресел в районе багажника. На данный момент неизвестно, были ли в машине оборудованы эти места.

Известно, что компания молодежи ехала в Курумоч из Самары. Предположительно, молодые люди были дружны между собой, хотя и проживали в разных городах Самарской области. Водителем был 22-летний Егор М. из Самары. Известно, что он организовывал квесты, увлекался автозвуком и тюнингом. И незадолго до происшествия рассказывал друзьям об очередной переделке своего автомобиля. Одному из пассажиров, Никите Г., было всего 18, он мечтал быть хирургом, ради чего поступил медицинский университет “Реавиз” в Самаре.

22-летний водитель "фольксвагена" увлекался автозвуком и рассказывал друзьям о переделке своей машины Фото: СОЦСЕТИ

Полиция изучает версии произошедшего. По главной из них, смертельное ДТП возле Курумоча 8 марта могло произойти из-за того, что легковушка выехала на встречную полосу. В свою очередь это может быть связано с плохими погодными условиями в ночь на 8 марта. В Самарской области прошел снегопад, трассу местами замело. На участке дороги, где произошло смертельное ДТП, нередки сильные ветра. В ту ночь они могли принести снег с полей, что тоже ухудшило видимость. Кроме того, на злополучном отрезке трассы отсутствует освещение.

Сегодня, 9 марта в Красноярском районе объявлен траур по погибшим в ДТП с грузовиком возле Курумоча. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с трагедией. Областные власти окажут материальную помощь семьям погибших в ДТП утром 8 марта. Доследственная проверка происшествия находится на контроле у прокуратуры.

Напомним, в конце января в Самарской области случилось другое страшное происшествие. В ДТП с маршруткой под Сызранью погибли 12 человек.