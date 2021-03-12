Машины без стекол, полиция вокруг: показываем, что прямо сейчас происходит на месте пожара в "Скале" в Самаре

Вот так выглядят машины, которые к несчастью припарковались слишком близко к горящему зданию Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Сиротливые остовы автомобилей зияют провалами окон, на ветру от стены отлетают обгоревшие куски обшивки, случайные прохожие застывают и начинают снимать последствия пожара в "Скале" в Самаре 12 марта 2021 года на телефоны, делятся кадрами, достойными фантастической ленты, с родными и близкими. Журналист КП-Самара тоже подсмотрел, что происходит сейчас на месте пожара. Делимся кадрами и информацией.

Стена офисного центра "Скала" загорелась днем 12 марта 2021 года. Сразу вызвали МЧС, сотрудников из всех помещений начали эвакуировать. Пожарные прибыли быстро, локализовали огонь, затем ликвидировали открытое горение.

Кирпичная стена была обшита чем-то горючим? Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Позже в МЧС сообщили: горел фасад, не фасадный утеплитель. Также пострадала очагами офисная мебель. Сейчас "Скала" уже не горит: черная стена напоминает пейзажи каких-то компьютерных игр. Выглядит все это мрачно и страшно. Интересно, но в основном здание почти не пострадало, вот только из-за повреждения проводки и других внутренних систем пришлось на все выходные закрыться находящимся внутри ресторанам.

Со стен свисают куски фасадной отделки Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Рядом со зданием дежурит полиция, близко никого не подпускают, все обтянуто сигнальными лентами. Рядом со Скалой на парковке сиротливо стоят обгоревшие остовы машин. Это стоянка, жертв могло бы быть больше, но помог один смельчак. Он спас три автомобиля.

Здание выглядит не очень приятно Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

В самом здании никто не пострадал, все вовремя вышли, продуктами горения не дышали. Пейзажи теперь, конечно, в географическом центре города не очень привлекательные, но собственники здания намерены все привести в порядок. Хозяевам машин же придется побиться за страховку.

На полу валяются куски обшивки Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Судя по всему, горела действительно фасадная обшивка, самый верхний слой. На некоторых фотографиях видно, что действительно горело что-то, чем была обшита кирпичная стена. Сотрудникам МЧС еще предстоит определиться, почему же начался пожар.