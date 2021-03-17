Ребенку-инвалиду никто не уступит место в автобусе: девочка без глаза и уха добирается до школы с боем

Ксюша с мамой добираются до школы 2 часа, причем с пересадками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ксюше 11 лет, почти всю свою жизнь она провела в детдоме, не слыша ничего. Ребенок родился с одним глазиком и ушком, малышке сложно было взаимодействовать с окружающими, и ее «записали» в инвалиды с умственной отсталостью.

В конце прошлого года Ксюша обрела семью, ее мама Наталья нашла курсы реабилитации и при помощи специального оборудования девочка начала слышать. Сначала отдельные звуки, потом все больше. А недавно Ксюша пошла в школу. Конечно, это школа для особенных детей – наверстать упущенное за долгие годы девочке нелегко, но она очень старается.

- Даже когда Ксюша встает в плохом настроении, но вдруг понимает, что мы собираемся в школу, все сразу меняется: она бежит умываться, собираться, наряжаться. Она любит школу и недавно учителя стали отвечать ей взаимностью: они радуются вместе со мной ее успехам и даже называют ее солнышком, - рассказывает в соцсетях Наталья.

Учителя первое время на верили, что уроки делает Ксюша, а не ее мама вместо нее Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Добиваться успехов семье приходится «с боем»: сначала Ксюшу не хотели брать в школу – боялись, что она «не потянет» программу. Сейчас Наталья не перестает удивляться отношению окружающих к особенным детям.

- Мы с Ксюшей добираемся с пересадками в школу почти 2 часа. И все это время она пытается удержать равновесие, цепляясь за ручки сидений и окружающих. На днях, даже когда водитель закричал, чтобы ей уступили место, никто из пассажиров не среагировал. Люди брезгливо просят Ксюшу вести себя подобающе и советуют нам «сидеть» дома, если она не может этого, - рассказала недавно Наталья в соцсетях. – Но мы и в этом пытаемся найти плюсы: у дочки крепчают руки, улучшается координация, развиваются терпение и выносливость.

Перед Новым годом Ксюша стала членом большой и дружной семьи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ксюша уже прошла два курса слуховой реабилитации. Сейчас она открывает для себя мир, полный звуков, но человеческую речь пока не понимает. Мир открывает для себя при помощи зрительных образов. Но ее новая семья не намерена сдаваться: в мае Ксюшу ждет еще один курс слуховой реабилитации. Сбор средств на его оплату ведет самарский благотворительный фонд ЕВИТА.

Помочь Ксюше можно разными способами:

1. СМС на 3443 со словом ЕВИТА 100, где 100- сумма помощи

2. Через платежную систему на сайте фонда, назначение платежа «Ксюша Кузнецова»

3. Через Сбербанк-он лайн или с помощью QR-кода

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