«Вы его придушили, потому что устали?»: в Самаре родителей неизлечимо больного ребенка заподозрили в убийстве сына

Врачи так и не смогли понять, какая болезнь медленно убивала ребенка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Минувшей ночью в Самаре умер Лев Зурнаджян - подопечный благотворительного фонда ЕВИТА, малыш с потрясающе красивыми глазами, которые никого не могли оставить равнодушным. У него было тяжелое заболевание, которое постепенно разрушало его нервную систему и организм в целом. Из-за этого он дышал через аппарат ИВЛ, а кушал через специальную трубочку - гастростому.

Напомним, медики так и не смогли поставить окончательный диагноз и определить, от чего у мальчика то и дело пресекается дыхание. В прошлом году малыш прошел курс массажа, после которого ему стало легче: днем он даже дышал самостоятельно и только на ночь его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких..

Однако улучшение оказалось недолгим. В ночь с 14 на 15 марта двухлетний мальчик умер. По словам его родителей, приехавшие полицейские заподозрили их в убийстве малыша и сказали, что его отвезут на вскрытие.

До полугода Лев был обычным ребенком, а потом начал медленно угасать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Я лично говорила с заместителем начальника уголовного розыска ОП № 9, просила не проводить вскрытие малыша, потому что у него есть решение врачебной комиссии, и он признан нуждающимся в паллиативной помощи, так что по закону родители имеют право отказаться от вскрытия. Но он и мне не постеснялся сказать то же, что и маме Левушки: может, родители устали от него и сами придушили, - рассказала в соцсетях руководитель благотворительного фонда ЕВИТА Ольга Шелест. Ее организация помогала малышу с лекарствами, спецпитанием и расходными средствами.

Согласно федеральным законам «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и О погребении и похоронном деле», патолого-анатомические вскрытия не проводятся по религиозным мотивам и при наличии письменного заявления супруга или близкого родственника. Однако есть целый перечень исключений, который начинается с подозрений на насильственную смерть.

Безутешных родителей, которые несколько лет боролись за жизнь малыша, обвинили в его убийстве Фото: Александра БУДАЕВА

Что конкретно навело силовиков на мысль о том, что родители могли убить своего сына, пока не ясно. В региональном Следственном комитете от комментариев по этому поводу отказались, представители областной полиции на момент публикации также не высказали свою позицию.

- Нам так и не удалось добиться, чтобы Львенка не трогали после смерти. Не представляю, что чувствует его мама, я смогла только вместе с ней поплакать в трубку. – сообщила подписчикам Ольга Шелест.

Редакция «КП-Самара» приносит соболезнования Егине и Артаку Зурнаджян и просит руководство полиции и СК Самарской области высказать свое мнение о действиях подчиненных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Возвращайтесь домой и ждите, пока умрет»: в Самаре ребенок разучился дышать, а врачи не могут понять, что с ним

До 6 месяцев это был обычный ребенок: активный, веселый. Сейчас мальчик с трудом держит головку, не кушает сам, а в последнее время и не дышит без помощи аппарата ИВЛ (подробности)

День чудес: в Самаре мальчик начал дышать самостоятельно после массажа

Сегодня волонтеры развозили подарки семьям, где растут неизлечимо больные дети. Лев Зурнаджян впервые гостей встречал без аппарата ИВЛ (подробности)