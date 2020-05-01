«Возвращайтесь домой и ждите, пока умрет»: в Самаре ребенок разучился дышать, а врачи не могут понять, что с ним

Всех удивил

Маленький Лев, которого назвали в честь дедушки Левы - второй ребенок в семье, его сестра Аня, как и мама - очень энергичная и активная. Вначале таким был и мальчик, в какой момент и что пошло не так, понять не может никто.

- Беременность была обычная, в 7 или 8 недель меня клали на сохранение из-за кровотечения, но потом все было хорошо. Я и с дочкой в свое время 2 раза на сохранение ложилась, так что не испугалась, - вспоминает мама малыша, Егине Зурнаджян.

Уже на последних месяцах беременности женщина заболела ОРВИ, но врачи ее успокоили: срок поздний, с ребенком все в порядке.

Младенец сначала кушал и спал, как все дети в его возрасте.Фото: Из личного архива героя публикации

- Но он вдруг начал активно пинаться в животе, как будто ему что-то не нравится. А 29 января решил появиться на свет, хотя мы его ждали в середине февраля, - говорит женщина.

Рожала она сама, вроде прошло хорошо, но потом вместе с ребенком ее положили в отделение патологии новорожденных, а там у Левы нашли порок сердца и увеличенный мочеточник.

Встревоженную маму успокоили: возможно, причина в том, что он родился раньше срока, подождите.

И правда, когда малыш с мамой в месяц вновь обследовались, к радости и удивлению Егине Зурнаджян, все диагнозы были сняты.

Сначала Лева был обычным и здоровеньким малышомФото: Из личного архива героя публикации

"Что вы приперлись?"

Лева был обычным младенцем - с аппетитом кушал, крепко спал, заразительно улыбался и смеялся.

А в полгода ребенок вдруг перестал держать головку и начал слабеть.

- Мы сдали все возможные анализы - на инфекции, генетические заболевания, ничего не нашли, поэтому записались на прием к московскому специалисту. Но когда мы зашли к нему, он с ходу заявил: «Что вы приперлись? Возвращайтесь домой и ждите, пока он умрет». Я была просто раздавлена, - до сих пор с обидой вспоминает Егине Зурнаджян.

Весь 2019 год состояние мальчика постепенно ухудшалось, а утром 11 ноября он потерял сознание и перестал дышать.

«Скорая помощь» приехала за считанные минуты, но женщина до сих пор с ужасом вспоминает, как ее мальчик синел на глазах.

Врачи не смогли пока найти причин, по которым состояние малыша ухудшаетсяФото: Из личного архива героя публикации

Леву забрали в реанимацию, врачи сомневались, что его удастся спасти, но маленький пациент боролся за жизнь, как настоящий лев.

Из больницы его выписали лишь в марте этого года - мальчик теперь кушает и дышит через специальные трубочки.

Его родители, Егине и Артак Зурнаджян с помощью родственников собрали денег на полное исследование генома маленького Льва - это последняя надежда понять, что с ним происходит.

Помогать мальчику каждый день сражаться с неизвестной пока болезнью взялись и сотрудники благотворительного фонда ЕВИТА, сейчас маленькому Льву жизненно необходимо специальное и очень дорогое питание, которое помогает ему понемногу расти.

Мама, папа, что со мной?Фото: Из личного архива героя публикации

Помочь Леве через фонд можно несколькими способами:

— через платежную систему Яндекс на сайте фонда,

— с помощью «Сбербанк онлайн» (там же можно подписаться на ежемесячное пожертвование, подключив автоплатеж);

— отправив смс на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле 2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно.

Фонд не ведет сбор на личные банковские карты. Во избежание нецелевого использования, на сайте не публикуются официальные документы (счета на оплату, выписки из истории болезни и т. д.), но сотрудники фонда готовы предоставить необходимую информацию по запросу.

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