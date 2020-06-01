День чудес: в Самаре мальчик начал дышать самостоятельно после массажа

В первый день лета рано утром возле торгового центра «Амбар» было необычайно многолюдно – здесь собрались волонтеры, представители банков, аптек, крупных торговых организаций. Они раскладывали и перекладывали продукты, расходные материалы, игрушки и журналы – забитые под завязку пакеты разъехались по всей Самарской области к тем, кому они сейчас крайне необходимы – в семьи с неизлечимо больными детишками.

Взяли под крыло

Роме 9 лет, он очень радуется гостям, но выразить это может лишь улыбкой и взмахами руки. А вот его братик Али прыгает, смеется и тут же залезает в пакеты, которые волонтеры передают его маме. От увиденного глаза разбегаются: молочка, крупы, мясо, булочки – аромат от них сразу разлетается по всей квартире, и оба мальчика заговорщицки переглядываются – вот это, мол, то что нужно. Рома – на спецпитании, а вот его брат только и ждет своего часа, чтобы полакомиться.

– Спасибо вам большое! – не устает благодарить гостей мама мальчуганов Елена Абдулалиева. – Сначала нам специальное кресло купили, потом спецпитание, теперь вот это все, спасибо!

А для отличного настроения мамам дарили цветы!Фото: Александра БУДАЕВА

Несколько пакетов с подарками собрать удалось усилиями благотворительного фонда «ЕВИТА», волонтеров и крупных компаний. Сейчас у фонда около 50 подопечных, 15 из них – это неизлечимо больные дети, которые не могут есть обычную пищу. Закупка спецпитания для них стоит около 300 тысяч рублей. С учетом пандемии коронавируса и непростой экономической ситуации жертвовать деньги люди стали меньше. Тогда в фонде придумали проект «Под крылом».

– Я написала более 20 писем в различные крупные компании, откликнулись 4, – рассказала корреспондентам «КП-Самара» исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест. – Я очень благодарна им: ТЦ «Амбар» взял под опеку 3 детей, хлебозавод № 5 – 2 ребятишек, Нотариальная палата теперь помогает нашему подопечному из Тольятти, а страховая компания «Аскомед» взяла на себя заботу о нашей самой «дорогой» девочке – у нее спецпитание стоит 45 тысяч в месяц.

Вот такой продуктовый набор развозили сегодня волонтеры. Фото: предоставлено БФ "ЕВИТА"

Вдох-выдох

Лев Зурнаджян – один из тех, кто без специального питания жить не может. Он кушает через специальную трубочку и за последние месяцы смог набрать вес: под длинными ресницами немножко округлились щечки.

Лев сегодня немного не в настроении – у него второй день держится температура. От чего – врачи сказать не могут. Они даже не знают, почему он родился здоровеньким младенцем, потом вдруг начал худеть и слабеть, а в ноябре прошлого года и вовсе перестал дышать. Последние месяцы мальчик был подключен к аппарату ИВЛ.

– А потом фонд «ЕВИТА» помог нам найти массажистку, и произошло чудо: после первого же массажа он дышал самостоятельно три часа! – счастливо улыбается его мама Егине Зурнаджян. – А сейчас днем мы его даже не подключаем, представляете?

Для малыша вскоре привезут новую порцию спецпитания, а сегодня подарки принимала в основном его сестра Аня: еда девочку не особенно заинтересовала, а вот детские журналы от «Комсомольской правды» она сразу же разложила на диване и принялась внимательно изучать: всех Фиксиков и Ми-ми-мишек она знает наперечет, а потому папе сразу пришлось сесть и рассказывать ей о новых приключениях любимых героев.

Маленькая Аня сразу заинтересовалась журналами от "Комсомольской правды"Фото: Александра БУДАЕВА

– Адресная помощь, когда мы привозим питание лекарства, расходники и уходовые средства, – безусловно, очень важна, потому что снимает финансовую напряженность с родителей. Но немаловажны еще и их психологическое и эмоциональное состояния, именно для этого мы придумываем для них разные акции, флешмобы, постоянно поддерживаем связь, – рассказала Ольга Шелест.

В прошлом году умерла одна из подопечных фонда «ЕВИТА» – Ксюша Рыльская, в семье остались еще 4 детей, они живут в тяжелых условиях в Похвистневском районе. Ни фонд, ни волонтеры, которые с ним сотрудничают, про Рыльских не забыли – накупили продуктов, игрушек и рванули за 150 км от Самары поздравлять с Днем защиты детей, чтобы в первый день лета никто не остался забытым.

Помочь фонду "ЕВИТА" может каждый:

- При помощи перевода по реквизитам, указанным на сайте

- Отправив смс на номер 3443 со словом ЕВИТА 200, где 200 – сумма пожертвования.

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