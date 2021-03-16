Счет шёл на минуты: в Самарской области инспекторы ДПС спасли водителя с сердечным приступом

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 марта в Ставропольском районе Самарской области прошёл профилактический рейд сотрудников ДПС. Во время патрулирования автодороги «Тольятти-Ягодное» полицейские заметили автомобиль, который внезапно остановился. Необычное поведение водителя красной легковушки привлекло внимание инспекторов, и они решили узнать о причинах остановки.

- За рулем находился мужчина. Мы обратили внимание, что у него был болезненный вид. Находившиеся в машине пассажиры объяснили, что их родственнику внезапно стало плохо за рулём, - рассказал инспектор ДПС по Ставропольскому району Святослав Ярославцев.

Полицейские, не теряя ни минуты, приняли решение доставить 66-летнего мужчину в предынфарктном состоянии в ближайшую больницу. Водителя пересадили на заднее пассажирское сидение его автомобиля, а один из сотрудников ДПС сел за руль.

- Мы доложили о ситуации руководителю, а после в сопровождении патрульной машины с включенными проблесковыми маячками, повезли больного в больницу, - рассказывают силовики.

Медицинский персонал предупредили о пациенте, которого везли к ним в больницу. Когда автомобиль пострадавшего и патрульная машина подъехали к крыльцу приемного отделения медсанчасти, их уже ждали врачи.

- Мужчину мы передали медикам, которые госпитализировали его в кардиологическое отделение. Позже мы узнали, что больному была вовремя оказана медицинская помощь и его здоровью и жизни ничего не угрожает, - рассказал сотрудник ДПС.

Родственники спасенного мужчины от всей души благодарны сотрудникам Госавтоинспекции Ставропольского района Самарской области, а также медикам. Ведь именно благодаря их неравнодушию и оперативным действиям, жизнь человека удалось спасти.

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