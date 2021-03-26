Начальник ГИБДД Самарской области рассказал, почему в регионе происходят смертельные ДТП

Юрий Некрасов побывал в гостях на радио "КП-Самара" Фото: из личного архива

Дороги и водители — больная тема для Самарской области, особенно в последние дни. Множество смертельных ДТП, проблемы на проезжих частях, пробки — это всегда в центре внимания. Начальник региональной ГИБДД Юрий Некрасов побывал в гостях на радио «КП-Самара» и ответил на самые актуальные вопросы.

В этом году ситуация с пострадавшими и погибшими в ДТП изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

— Снижение наблюдается постоянно в последние 10 лет. И если говорить о главном показателе, который сегодня очень важен в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — число погибших, то количество их по отношению к 2012 году сократилось примерно на 50%. По итогам 2020 года мы потеряли на дорогах самарской области 319 человек, по итогам 2012 года примерно 600 человек. Дальнейшее снижение смертности на дорогах дается с каждым годом все сложнее. Нужны какие-то иные, новые подходы, потому что наступает определенный предел. В этом году есть снижение по пострадавшим, но, к сожалению, рост по погибшим. Только в январе мы потеряли 35 человек, и рост произошел во многом за счет ДТП, которое произошло 29 января на территории Сызранского района, когда столкнулась фура с автобусом, и погибли 12 человек. Февраль был очень спокойным, мы потеряли всего 5 человек на дорогах Самарской области, снижение имели на 70 процентов по отношению к февралю 2020 года, но в марте, опят же, на территории Красного Яра произошло ДТП, когда одновременно мы потеряли сразу 7 человек. Еще несколько серьезных ДТП привели к росту числа погибших на текущий период времени.

С чем связаны смертельные ДТП в Самарской области?

— Главная проблема во всех этих ДТП это, конечно, выезд на полосу встречного движения. По различным причинам: сон за рулем, иногда человек не рассчитывает свои возможности и пытается совершить обгон. Происходят лобовые столкновения, они всегда очень опасны, потому что встречные большие скорости. И, как правило, разные массы, у легкового автомобиля и грузового. Очень серьезные телесные повреждения получают участники этих происшествий, зачастую — именно с летальным исходом. Поэтому, такой вид нарушения — выезд на полосу встречного движения и лобовое столкновение — является главной причиной ДТП со смертельным исходом.

Дорожные условия могут быть причиной?

— Конечно, у нас даже есть такой показатель, как недостатки улично-дорожной сети в местах совершения ДТП. На сегодняшний день примерно в 53 процентов всех ДТП мы фиксируем недостатки, которые сопутствовали совершению конкретных происшествий. Это не значит, что они являлись причиной данного ДТП, но они при этом присутствовали. Наличие рыхлого снега на проезжей части, отсутствие дорожных знаков,неправильное применение — это все равно влияет на восприятие дорожной ситуации и иногда сопутствует совершению ДТП.

Это же нарушения. Кто у нас следит за соблюдением состояния улично-дорожной сети?

— Есть соответствующий федеральный закон, который четко возлагает обязанность по организации движения и по содержанию дорог в нормативном состоянии именно на владельцев дорог. Это могут быть органы исполнительной власти субъекта федерации, если это дороги регионального значения, либо органы местного самоуправления. На них возложены обязанность и ответственность за содержание дорог в нормальном состоянии. А мы, как орган надзора, должны контролировать их работу в этом направлении.

Достаточно много аварий происходит в Самаре на Московском шоссе и Южном шоссе. С чем это связано?

— Это точки с очень высоким интенсивным движением. Как правило, там происходят ДТП не со смертельным исходом. В этом году обе магистрали подвергнутся ремонту и к концу года будут приведены в нормативное состояние. Оснований для закрытия там движения, конечно же, нет.

Многих волнует, когда будет полный запуск движения по улице Луначарского.

— Точных сроков нет, но в данный момент у нас улица Луначарского от Автобусного проезда до Московского шоссе введена в эксплуатацию, она сегодня уже активно эксплуатируется водителями, жителями города. Есть план, который предполагает в перспективе эту Северо-Восточную магистраль продлить через проспект Ленина на Луначарского, но это более длительные задачи.

В Самаре уже несколько лет обсуждают платные парковки. Согласован ли этот проект с ГИБДД?

— Этот вопрос находится в компетенции администрации города, как владельцев дороги — именно они вправе принимать решение с учетом мнения населения. МВД к этому имеет всего лишь косвенное отношение. Если появится конкретное решение, оно будет согласовываться, но пока каких-либо документов на согласование не представлялось, и я думаю, что пока что-либо обсуждать преждевременно. Я понимаю, что в исторической части Самары, безусловно, при реализации этого проекта появляются и плюсы, и минусы — тут администрации надо взвешивать мнение населения.

Планируют ли в ГИБДД пускать автомобили на парковки у «Самара Арены» в дни матчей?

— Как правило, это происходит перед каждым матчем. В зависимости от значимости этого события, какое количество болельщиков пребывает — принимается решение, какие парковки открывать. Оно принимается и владельцами дороги, и организаторами этого спортивного мероприятия. С нами это тоже согласовывается. Главная цель, которая при этом преследуется — охрана общественного порядка, несоздание каких-то чрезвычайных происшествий.

За сколько дней до матча принимаются подобные решения?

— Как правило, дней за 5 уже. Если приезжают «Спартак» или «ЦСКА» — понятно, что мы понимаем, что количество болельщиков будет очень значительным и, соответственно, значимость повышается. Тогда выделяются отдельные зоны для болельщиков гостей, чтобы никаких инцидентов не произошло.

Обсуждался ли с ГАИ проект организации движения по Ново-Садовой при строительстве двухуровневой развязки в районе пересечения с улицей Советской Армии и 22-го Партсъезда?

— Сейчас дублер Ново-Садовой частично уже закрыт, там идет замена коммуникаций. Конечно, есть определенные этапы реализации этого проекта, первый, второй, третий этап — в зависимости от того, как этап будет реализовываться, у нас будут разные схемы организации движения применяться. Всем жителям Самары надо понимать — неудобств нам в любом случае не избежать. Мы помним тот период, когда готовились к Чемпионату Мира по футболу и шла реконструкция Московского шоссе, двух этих путепроводов на развязках. Нечто похожее нас ожидает. Мы, безусловно, согласны с администрацией города Самары, с Минтрансом и сегодня прорабатываем наиболее оптимальную схему организации движения при реализации данного проекта и сделаем все для того, чтобы эти затруднения были минимальными. Но по объективным причинам на 100 процентов исключить их невозможно.

Когда можно ожидать схему движения?

— Потихоньку эта схема уже начинает реализовываться. Дублер закрыт. Частично сейчас будет закрыта одна полоса на Советской армии, это тоже связано с заменой коммуникаций.

Есть еще один вопрос по ремонту Московского шоссе — продумана ли там схема ремонта?

— Да, в этом году у нас Московское шоссе также подвергнется ремонту, но там не будет таких осложнений, потому что большая часть работ будет проводиться в ночное время, когда движение у нас, все же, является минимальным. Будут браться определенные участки, которые будут подвергаться ремонту. Конечно, определенные неудобства будут все равно при проведении этих работ. Но они не будут носить какого-либо масштабного характера. Будут сужения, замена слоя асфальта, приведение его в нормативное состояние — работы проведут на всем протяжении Московского шоссе.

В прошлом году анонсировали ремонт Южного шоссе у «Амбара». Начнется ли он?

— Да, действительно, я подтверждаю, что по той информации, которая есть у нас, в этом году, как погодные условия будут позволять, эта дорога подвергнется ремонту. В этом году эти работы уже должны быть завершены. Там очень большая колейность. В этой связи мы принимали решение совместно с администрацией города о снижении скорости движения на этом участке дороги, потому что у нас там есть ряд ДТП, в том числе с тяжкими последствиям, связанных с выбросом на полосу встречного движения из-за большой колейности. Есть план, по которому скорость там будет снижена до 40 км в час. Когда все будет нормально, то минимальные порог может составить 60 км.

С какой скоростью в данный момент можно ездить по Фрунзенскому мосту?

— Эта часть входит в город Самара. Движение в городах, как известно, разрешается со скоростью 60 километров в час, поэтому по этому мосту скорость 60 километров в час.

Планируется ли установить там камеры?

— Учитывая, что это такая магистраль, которая для нас важна с точки зрения контроля за проезжающим транспортом, я думаю, что мы проработаем вопрос и, как только у нас появится возможность установить дополнительные камеры, они на этом направлении появятся.

Автомобилисты жалуются на водителей, которые летом во время пробок на въезде в Самару у «Икеи» потоком еду кто по трамвайным путям, кто по обочине. Планируют ли там ставить камеры, настроенные на съемку подобных нарушителей, или может там будут посты?

— Да, мы знаем о данной проблеме, к нам сигналы такие поступают. В данный момент там уже есть аппаратно-проблемный комплекс, который позволяет фиксировать движение по обочине, мы планируем настроить еще один уже на подъездах до «Икеи», если двигаться именно в город. Поэтому, безусловно, мы будем фиксировать данные правонарушения прежде всего в автоматическом режиме, и это будет дисциплинировать водителей транспортных средств.

Есть ли в Самаре камеры, которые проверяют ОСАГО?

— Мы знаем, что данный эксперимент у нас проводится в городе Москва, изучаем этот опыт. Что касается технической стороны — с этим нет никаких проблем, наши комплексы могут идентифицировать транспортные средства, проверять их в автоматическом режиме по учетам. Здесь стоит задача интегрировать эти базы данных ГИБДД и РСА. Вот эта проблема пока до конца не решена, поэтому посмотрим, чем закончится опыт в Москве. Если какие-то рекомендации с МВД России по данному поводу будут поступать, тогда мы будем, соответственно, также эти подходы реализовывать.

Планируется ли поставить светофор на кольце у «Амбара»? Многие считают, что он был бы полезен там.

— Насколько мне известно, готовят даже проект строительства развязки в разных уровнях на этом пересечении, но это будет дальняя перспектива. Что касается всех этих подходов — мы понимаем с точки зрения организации дорожного движения, что кольцо эффективно при определенной интенсивности движения и оно является достаточно безопасным, потому что вынуждает участников движения снижать скорость. Но, когда интенсивность превышает определенный предел, понятно, что у нас все встает, потому что невозможно дождаться, когда твоя очередь настанет и ты сможешь спокойно въехать на это кольцо. В этом случае, безусловно, выход — это введение светофорного регулирования, потому что других выходов нет, либо кольцо, либо установка светофорных объектов. Это у нас дорога федерального значения, поэтому мы замерим еще раз интенсивность движения и посмотрим надо ли там в данный момент вводить какие-либо изменения.

Недавно проходила масштабная всероссийская акция по выявлению нетрезвых водителей, и в Самарской области тоже. Много поймали?

— Мы практически каждые выходные подобные мероприятия проводим, я назову цифру за прошедшие выходные. За 2 дня выявили 74 водителя, которые имели признаки опьянения. То есть, они были либо задокументированы, либо по 12.8 статье за управление в состоянии опьянения, либо за отказ от медицинского освидетельствования. Среди них есть, в том числе, и повторники, которые дважды в течение года управляли автомобилем в состоянии опьянения. Они привлечены к уголовной ответственности.

Процесс сдачи экзаменов на права с 1 апреля меняется, в прошлом году говорили, что на экзамене объединят автодром и город, сейчас говорят, что это объединение исключит автодром, еще и маршруты будут другие. Известно — где и как мы будем теперь сдавать на права в Самарской области?

— Есть постановление правительства Российской Федерации еще от 2019 года, которое внесло изменение в ранее существующее постановление от 2014 года, и, согласно этим изменениям, с 1 апреля этого года у нас изменились подходы при сдаче экзаменов на получение права управления транспортными средствами. Да, действительно, экзамен теперь состоит из 3 этапов — 1 этап — теоретический, 2 — на закрытой площадке, когда проверяются навыки, и 3 — в условиях городского движения. Сейчас 2 и 3 этап будут объединены, просто будет практический экзамен в условиях дорожного движения. Таким образом, те испытательные упражнения, которые ранее кандидат в водители выполнял на закрытой площадке, они частично остались.

Что будет с автодромами? Они просто будут как тренировочные площадки?

— Да, конечно, эти автодромы, как правило, принадлежат учебным организациям. Соответственно, они будут использовать их как раз для подготовки кандидата в водители с получением навыков управления автомобилем. Это тоже важно, нужно.

Полную версию интервью слушайте 26 марта в 18:00 на радио «КП-Самара», 98.2 FM или на radiokp.ru/samara.