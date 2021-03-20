Жертва убийства или наркотиков? Следователи выясняют, от чего в самарской гостинице умерла девушка

Девушка росла в приюте “Ровесник”, но данных о том, что она ранее баловалась наркотиками, нет Фото: Соцсети

Ане (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) было 17 лет. Последние годы она росла в приюте “Ровесник” среди детей-сирот и выходцев из неблагополучных семей. Девочка несколько раз сбегала “на волю”, но обычно возвращалась. А 14 марта Аня умерла.

- Девочка была в очень тяжелом состоянии, без сознания, зрачки на свет не реагировали. Минута - и она умерла, - рассказали корреспонденту “КП-Самара” собственные источники в больнице, куда доставили девочку.

О пациентке сообщили в полицию, те начали проверять данные и сразу заметили несостыковки:

- “Скорую помощь” в гостиничный комплекс вызывали девочке, которой предположительно стало плохо от того, что она смешала алкоголь с наркотиками, - говорят собственные источники “КП-Самара” в правоохранительных органах. - А предварительная причина смерти - закрытая черепно-мозговая травма. Очень странно.

По делу уже допросили Наташу - подругу Ани, которая и вызвала медиков. 27 февраля Наташе исполнилось 18 лет, по некоторым данным, долгожданное совершеннолетие стало одним из поводов для гулянки. Вот только сколько народу там присутствовало, до сих пор доподлинно не известно.

Зато ясно, что молодежь не только пила, но и “баловалась” наркотиками, в ход пошла “синтетика”, которая должна была увеличить градус веселья, но в итоге, вероятно, привела к трагедии.

По данным собственных источников “КП-Самара” в правоохранительных органах, 16 марта в Кировском районе возбудили уголовное дело по ч.3 ст.230 УК РФ “Склонение к потреблению наркотиков, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего”, санкции статьи предусматривают наказание в виде реального лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Первой, кого “заслушали” по этому поводу следователи, была как раз Наташа.

Полиции предстоит разобраться, откуда молодежь взяла наркотики, а сотрудники Следственного комитета тем временем пытаются выяснить, жертвой чего стала Аня: наркотиков или убийства? Но уголовное дело по факту ее смерти пока не возбуждено.

- О причине смерти, тяжести, локализации и причинах получения телесных повреждений можно будет высказаться после получения результатов судебно-медицинской и других назначенных судебных экспертиз, - кратко прокомментировали корреспонденту “КП-Самара” ситуацию в региональном Следственном комитете.

Таким образом, вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться после получения заключений экспертов.

“Комсомолка” следит за развитием событий.

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