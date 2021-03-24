Томатный сок выдавали за кровь с ВИЧ: бывших членов банды Неверова прокурор просит посадить на 58 лет

В Самаре судят предполагаемых членов ОПС Неверова: Романа Гореславца, Руслана Гафарова, Алексея Стоволосова и Вадима Жесткова Фото: Александра БУДАЕВА

Было вашим - стало нашим

58 лет на четверых запросил сегодня гособвинитель Святослав Михайловский тем, кого называют бандитами родом из 90-х - в свое время они держали под контролем торговлю автозапчастями, азартные игры и другие прибыльные сферы деятельности в Тольятти. Если чей-то бизнес казался лидеру группировки Сергею Неверову перспективным, то он либо входил в состав учредителей, либо ”отжимал” его вовсе - мало кто мог выдержать угрозы и акты устрашения, к которым приступали бандиты по указанию своего босса.

По версии следствия, в начале нулевых Сергей Неверов заинтересовался компанией ООО “Техник-Сервис”, которая владела сетью автозаправок и принадлежала Павлу Желанову. Договориться с директором фирмы не удалось, и был отдан приказ о его устранении. 44-летнего мужчину застрелили 16 сентября 2005 года во время утренней пробежки по лесу. Следователи выяснили, что киллер Телегин за свои услуги получил 10 тысяч долларов, а Вадим Жестков, который привез его к нужной точке, а потом помог быстро скрыться с места преступления - списание долга в размере 150 тысяч рублей.

Сергей Неверов считается главой ОПС, он объявлен в розыск Фото: Александра БУДАЕВА

Устрашающий томатный сок

Ни это, ни другие преступления подсудимые не признают. По версии следствия, Вадим Жестков, Роман Гореславец, Руслан Гафаров и Алексей Стоволосов входили в одну “ячейку” или “боевую группу”, которая совершила немало “подвигов”.

К примеру, в 2016 году они вымогали 23 млн рублей у Ирины Серовой: ее подкараулили у офиса, показали шприц, наполненный красной жидкостью и сказали, что внутри - кровь, зараженная ВИЧ-инфекцией, и если Серова не отдаст им 23 млн рублей, то от этой крови может “ненароком” заразиться ее сын.

На самом деле внутри шприца был томатный сок, но женщина об этом не знала и сильно испугалась.

Еще одной жертвой вымогательства стал директор УК “Промстрой” Валерий Радченко, с него требовали 30 млн рублей. На мужчину сначала напали на улице, жестоко избили, угрожали пистолетом, а когда это не сработало, - сожгли его иномарку стоимостью более миллиона рублей.

Чужой среди своих

Когда стало понятно, что время бандитов уходит, Сергей Неверов уехал за границу, по некоторым данным, в Тольятти он оставил доверенных людей.

Тем не менее, грызни за власть избежать не удалось. Одной из жертв стал Владимир Сафронов, который, по данным силовиков, сам некогда входил в группировку и даже был “старшим” одного из подразделений.

Владимир Сафронов (фото с сайта tltgorod) получил 7 пуль, но выжил и дал показания против киллеров

Сафронов оказался сложной мишенью - ранее он, по оперативным данным, в банде Неверова вместе со своими “подручными” занимался слежкой за будущими жертвами, так что точно знал, как это работает и что нужно делать, чтобы не попасть на крючок.

За Сафроновым следили несколько месяцев, для этого даже специально купили видеокамеру. Он же менял машины, путал следы, никому не сообщал, куда едет. Слежку Сафронов заметил, усилил меры безопасности, но было поздно: его бывшие соратники уже поняли схему и смогли подкараулить его, когда он приехал к своему бывшему армейскому товарищу.

Во Владимира Сафронова выпустили 8 пуль, он выжил лишь чудом и на суде опознал своих обидчиков. В частности, по его словам, стрелял в него Вадим Жестков собственной персоной.

Неверовцев обвиняли в попытке убийства тольяттинского бизнесмена 29 октября 2013 году у спорткомпекса "Олимп"

Наказание

Сегодня гособвинитель Святослав Михайловский просил назначить Вадиму Жесткову 18 лет лишения свободы, при этом освободив его от ответственности за участие в убийстве Желанова за истечением срока давности привлечения к ответственности.

Романа Гореславца гособвинение просит отправить в колонию строгого режима на 16 лет, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова - на 12 лет каждого.

Владимир Сафронов, который проходит по делу потерпевшим, просил не наказывать подсудимых сторого, а его представитель обратила внимание на то, что киллеров в судебном заседании смог опознать не только ее клиент, но и его водитель, который был за рулем в момент покушения, хотя подсудимые поменялись одеждой и натянули на лица маски.

Адвокаты подсудимых выступать будут завтра. На судебных заседаниях никто из их подзащитных вины не признал.

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