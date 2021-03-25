«Такие молодые и мертвые»: в страшном ДТП с участием каршеринга и припаркованной скорой в Самаре погибли три друга

Последствия аварии оказались жуткими Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Слишком большой разгон для города

В Самаре полицейские выясняют обстоятельства страшного ДТП. 24 марта, примерно в 23:00, на улице Фрунзе не далеко от Фрунзенского моста в аварии с участием автомобиля службы каршеринга и скорой погибли три человека. Еще столько же пострадали. Как узнали журналисты «Комсомолки», все жертвы были хорошими друзьями.

Все произошло примерно в 22:10. По предварительной информации сотрудников ГИБДД, 20-летний водитель «Фольксваген Поло»двигался со стороны улицы Шоссейной в направлении Комсомольской.

— Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезде на припаркованный у крася проезжей счасти «Луидо» скорой помощи. Впоследствии легковушка врезалась в дорожное ограждение, — сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Денис (слева) находился за рулем и погиб. Дмитрий Ш. сейчас в коме Фото: СОЦСЕТИ

Как делятся местные жители, скорость для езды по городу, действительно, была слишком большой. Стрелка спидометра, по словам очевидцев, замерла на отметке в 130 километров в час.

Увлекались киберспортом и хорошо знали друг друга

За рулем прокатной иномарки находился 20-летний Денис У. Студент получил травмы, несовместимые с жизнью. Среди тех, кто скончался, друзья Дениса — 19-летний Анатолий М. и 21-летний Дамир Н. Еще два пассажира — 21-лений Дмитрий Ш. и 20-летний Маским Н. — госпитализированы, они в коме.

— Это все ребята из Челно-Вершин, хорошие, позитивные парни. Они увлекались киберспортом, даже своя команда у некоторых из них была. Незадолгко до случившегося ребята даже выложили в сторис совместное фото — они находились в гостях и, видимо, куда-то собирались, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» Валерий Семенов (личные данные изменены), знавший погибших.

Незадолго до гибели парни опубликовали фото в Instagram Фото: соцсети

Куда направлялись парни, сейчас выясняют правоохранители. Родственник Анатоля М. в социальных сетях утверждает, что они ехали в клуб и были пьяны. Впрочем, официального подтверждения этой информации полицейские не дают.

Такого не должно быть!

В Челно-Вершинском районе люди не могут поверить в случившееся. Там ЧП затронуло буквально всех. Многие знают друзей с детства.

— Такие молодые и мертвые. Так не должно быть! Это уже не первый случай за последнее время. Очень жаль всех! Страшно представить, что сейчас чувствуют их родные, — земляки разбившихся товарищей с трудом находят подходящие слова.

Водителю скорой назначено амбулаторное лечение Фото: Соцсети

Среди пострадавших и водитель «Луидора» — 53-летний Андрей А. Серьезных травм избежать удалось, ему назначено амбулаторное лечение.

К проверке по факту дорожного происшествия присоединились в надзорном ведомстве. На месте работал прокурор Самарского района Сергей Панюшкин.

— В ходе проверки будет дана оценка состояния дорожно-транспортного полотна в районе аварии, при наличии оснований — решен вопрос об ответственности должностных лиц организации, обслуживающей данный участок дороги, — отмечают в прокуратуре региона.

Разбирательства продолжаются. Не исключено, что в ближайшее будет возбуждено уголовное дело. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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