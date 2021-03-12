Занимался экстремальным вождением и ни разу не попадал в ДТП: отец погибшего в страшной аварии под Курумочем водителя рассказал всю правду про сына

Егор Мухин любил животных и был душой компании. Фото: семейный архив

Страшная авария на трассе под Курумочем рано утром 8 марта, которая унесла жизни пяти молодых людей и двух девушек, уже обросла множеством слухов и сплетен. Например, некоторые свидетели говорили, что Егор якобы раньше уже попадал в серьезную аварию на другом «Тигуане», в которой погиб его отец, а Егор долго реабилитировался и учился ходить. Однако, как выяснилось, эта информация не соответствует действительности. Отец Егора Сергей Мухин пришел в редакцию «КП-Самара» и рассказал всю правду про сына.

«Умел справляться с заносами»

- Во-первых, я жив, сижу тут перед вами. А во-вторых Егор никогда ранее не попадал в аварии, - рассказал Сергей Мухин. - Откуда взялся этот слух? Ранее у сына была семерка» и «Приора», и он давно мечтал о хорошей машине….

Молодой человек увлекался экстремальным вождением. Фото: семейный архив

Как рассказал Сергей Мухин журналисту «КП-Самара», водить Егор умел виртуозно. Впервые сел за руль еще в третьем классе – отец тогда уступил просьбам мальчика и дал немного порулить на дачной дороге. Права Егор Мухин получил в 18 лет, и за все это время ни разу не попал в ДТП. Более того, молодой человек увлекался экстремальным вождением, занимался на автодроме с инструктором на обычной вазовской «семерке», умел справляться с заносами и «дрифтить».

- Многие знакомые рассказывали, что в ту ночь на дороге было очень скользко, была очень плохая видимость. Возможно произошло что-то непредвиденное, с чем Егор не смог справиться, - говорит Сергей Мухин. – В деталях ДТП сейчас разбирается полиция, но когда я приехал на место аварии, то мне сразу бросилось в глаза, что «Тигуан» лежал в кювете со стороны своей полосы, а грузовик стоял носом на полосе Егора. Почему?...

Егор очень любил маму и младшую сестру. Фото: семейный архив

В сети интернет появились скрины с якобы сториз водителя «Тигуана» Егора Мухина, на которых видны показатели спидометра в 240 км/час. Как пояснил отец Егора, ранее возможно и было опубликовано это видео в соцсетях, но это ни как не относится к этой страшной аварии.

- Возможно, это видео было с автодрома, - предположил Сергей. – Егор публиковал много видео , где экстремально водил авто. И это не значит, что все это происходило на автомобильных дорогах.

Еще два автомобиля уехали полупустыми

В том, что роковая машина оказалась полной, нет ничего удивительного – отдыхавшие в клубе ребята из поселка предпочли поехать с Егором, который благодаря легкому характеру и харизматичности сразу становился везде центром притяжения в компании. А еще две машины уехали в Курумоч из клуба полупустыми.

- Егор любил животных, увлекался вейбордом, сноубордом, автозвуком, был веселым, энергичным, общительным. Через три месяца он должен был защищать диплом в университете по специальности «Таможенное дело», - говорит Сергей.

Сейчас в деталях страшной трагедии разбирается следствие. Вердикт о причинах и деталях страшной аварии должны вынести эксперты.

Редакция «КП-Самара» приносит свои извинения за опубликованную ранее недостоверную информацию.

Мы будем следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Все строили большие планы на жизнь»: какими были семеро друзей, погибшие в ДТП под Курумочем

8 марта автокатастрофа в Самарской области унесла жизни молодых парней и девушек (подробности)

"Они были такие молодые! Невозможно поверить, что их нет!" - как в Курумоче попрощались с погибшими в страшном ДТП

В аварии погибли пятеро парней и две девушки (подробности)