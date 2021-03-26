Самарский полицейский спас женщину, которая застряла в диване

После выздоровления женщина встретилась со своим спасителем Фото: ГУ МВД по Самарской области

В конце января этого года в дежурную часть пункта полиции №20 в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре поступил звонок от встревоженной женщины. Местная жительница рассказала, что из-за закрытой двери в квартире ее подруги слышатся отчаянные крики о помощи. Не медля ни минуты, двое полицейских отправились на вызов.

Через несколько минут полицейские оказались перед дверью, откуда доносились крики. Дверь была заперта изнутри, а искать специнструменты для вскрытия было некогда – стоны и мольбы женщины усиливались.

- Квартира пострадавшей располагалась на втором этаже. Через окно первого этажа я ухватился руками за перекладину балкона этажа выше, подтянулся и перелез через ограждение, - рассказывает сотрудник дежурной части Николай Липатов.

Через несколько мгновений полицейский оказался на нужном балконе. Однако его вновь поджидали трудности – балкон был заперт.

- Через стекло я увидел обессиленную женщину, её рука была зажата складным механизмом дивана. С помощью подручных средств, я разбил пластиковую перегородку двери балкона и вошел внутрь, - вспоминает те события полицейский.

Рука пенсионерки уже начала синеть и потеряла чувствительность. Спаситель, в лице Николая Липатова, освободил пострадавшую из западни. Пенсионерка сообщила, что в кухне зажжен газ на плите, полицейский предотвратил еще одну катастрофу.

Полицейские вызвали скорую для женщины и сообщили о произошедшем её родственникам. Как оказалось, пенсионерка готовила праздничный ужин для своих гостей. В какой-то момент женщина полезла под диван, чтобы достать банку заготовленных солений, но диванный механизм резко разложился, зажав руку пострадавшей.

- Я пыталась самостоятельно выбраться, но все мои попытки оказались тщетны. Через некоторое время начали подходить гости к назначенному времени. Мои крики через дверь услышала подруга, которая пришла первой. Не знаю, чем бы всё закончилось, если бы она опоздала на встречу, - с волнением рассказывает пострадавшая Мария Николаевна.

Сейчас женщина уже пошла на поправку, она проходит курс реабилитации и теперь может двигать пострадавшей рукой. Мария Николаевна благодарит полицейских за свое спасение. Женщина написала благодарственное письмо на имя начальника ГУ МВД по Самарской области Александра Винникова.

- Полицейский Николай Липатов – мой ангел-хранитель! Благодаря его оперативности и неравнодушию удалось избежать серьезных последствий. С такой полицией можно спать спокойно, - благодарит пенсионерка.

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