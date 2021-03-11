В Самаре вынесли приговор виновнику гибели певицы Юлии Гольдиной на Волге

Сергей Семин получил 2 года условно Фото: ПСС Самарской области

Промышленный районный суд вынес приговор водителю моторной лодки Сергею Семину, который обвинялся в нарушении правил безопасности, в результате чего погибла самарская певица Юлия Гольдина. Как рассказали в суде, Семина признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

- Прокурор настаивал приговорить мужчину к двум годам колонии-поселения, но суд ограничился условным сроком, - рассказали КП-Самара в суде Промышленного района.

Напомним, трагедия на Волге, в районе причала «Поляна Фрунзе», произошла 21 июня 2019 года. По версии следствия, обвиняемый Сергей Семин на легкомоторной лодке «Казанка» и еще с четырьмя пассажирами на борту столкнулся с катером «Сильвер», на борту которого было 2 человека. В результате столкновения пострадали все, кто был в «Казанке», а Юлия Гольдина погибла. Ее тело обнаружили водолазы спустя несколько дней после трагедии.

В ходе следствия выяснилось, что Семин не имел прав на управление судном, а также двигался без бортовых огней в темное время суток. Позже мужчина частично признал свою вину. К слову, пассажиры изначально обвиняли водителя катера, но под суд попал именно Семин

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