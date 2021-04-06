Из мема в кино: как «мужик с песком» Владимир Брест стал известным актером

Тот самый мем

История грустного мужика из мема Владимира Бреста похожа на сюжет одного из фильмов, в которых он теперь снимается. Выпускник СГИК, он планировал добиться популярности как музыкант. Десять лет назад, в апреле 2011-го, на пляже у Ладьи артист снялся в фотосессии для обложки своего альбома и нечаянно стал интернет-мемом. Недолгое время его одновременно знал и не знал буквально весь мир. Продвигать музыкальное творчество этот трагикомический поворот судьбы не помог.

Теперь Брест известен в более классическом смысле. В его фильмографии - около 40 ролей в сериалах и полнометражном кино. Причем, большая часть датируется 20-м и 21-м годом. Один из фильмов, «321-я сибирская», выйдет с голливудским продакшеном. Прямо сейчас на экранах - «Вампиры средней полосы». На очереди новые сезоны сериалов «Шеф», «Мажор», «Балабол» и еще с десяток картин, где можно будет увидеть Бреста. Он водит дружбу c Алексеем Демидовым, Мухой из «Бригады» Сергеем Апрельским и другими известными артистами. Брутальная фактура чаще всего приносит ему роли представителей силовых структур или негодяев, иногда «два в одном». Несколько лет назад Владимир Брест перебрался жить в Москву. Но в каком-то смысле остался самарцем. Впрочем, пусть он сам об этом расскажет.

Самарцу часто доводится играть полицейских. Иногда - коррумпированных

Минус 35 кг ради и другие решительные действия

Я сыграл в фильме «Решала 2», и через какое-то время познакомился с режиссером Солбоном Лыгденовым, который меня в этой картине видел. Разговорились, он обмолвился, что собирается снимать фильм «321-я сибирская». Позже я увидел, что пошла активная подготовка. И тогда я Лыгденову, что называется, «залез в глаза» - прямо сказал, что хочу сниматься в военном фильме. Он спросил - а почему я должен тебя брать? У меня полно актеров, которые рады бы сниматься в кино такой тематики. И я ему в открытую заявил - потому что я крутой, харизматичный и недорого стою. Он усмехнулся и предложил, раз я крутой, сделать самопробы. Прислал огромный монолог, дал неделю на проработку.

Была зима 2016-го года, я еще жил в Самаре. Я собрал своих друзей, операторов-постановщиков, вышел на коллекционеров военной атрибутики, попросил у них форму. Поехали в заброшенную часть в село Богатое. За три часа все отсняли. Тут же приехали к моему другу Саше Шнайдеру в домашнюю студию, всё смонтировали, наложили драматичную музыку - и отправили режиссеру. Буквально спустя пять минут пишет Солбон Лыгденов: ты предупреждал, что крутой, но чтобы настолько! За одну только организацию съемок тебя бы можно было взять. Единственное, говорит, для этой картины ты должен похудеть. На сколько сможешь.

За четыре месяца я сбросил 35 килограммов ради съемок. На съемочной площадке ребята меня сначала не узнали.

Большую роль в карьере Бреста сыграет фильм "321-я сибирская". Когда выйдет

Настоящий волжанин

Лыгденову нужен был типаж именно волжанина. Он прописал это в тексте, скорректировал роль под меня. Даже фамилия моего героя - Волгин, старшина Волгин. А во время съемок боевых сцен я попросил сказать в кадре про свой родной город. Представиться, что вот, мол, я из Куйбышева. И это вошло в картину.

За дело берется Голливуд

Фильм «321 – я Сибирская» должен был выйти еще в 2019 году. Мы уже начали размещать анонсирующие ролики в соцсетях. Но вдруг Лыгденов позвонил и попросил срочно все убрать. Ты, говорит, не поверишь, но к нам присоединился Голливуд, Paramount Pictures, они хотят домонтировать и нафаршировать фильм своими спецэффектами. Дату выхода перенесли на май 2020-го, но грянула пандемия. Теперь, насколько я знаю, официальную дату премьеры должны объявить уже в этом мае.

Брест не сразу прославился так, как планировал

Что принес «Мужик с песком»

22 апреля будет ровно десять лет тому, как родился мем во время фотосессии на набережной у Ладьи. Но мне он никак не помог. Был случай, когда я обсуждал с 20-25-летней молодежью на съемочной площадке фотографии. И я между делом спросил, знают ли они такой мем. Дааа, говорят, ты что, это взрыв был несколько лет назад! Тот чувак столько на рекламе денег заработал! Миллионером стал! «А как чувака зовут?» - «Ой, сейчас нагуглим… Владимир Брест… Опа!»

В общем, чаще всего люди не знают, что это я в меме. И для кино «мужик с песком” никакого значения не имеет.

Заметный «След»

Когда мне поступило предложения сняться в сериале «След», я отнесся к нему без энтузиазма - сомневался, что выйдет что-то значимое. Но кастинг-директор настоял, я прочитал сценарий, и он действительно зацепил.

Это были две спецсерии «Следа», 2378-я и 2379-я, которые складывались в полный метр под названием «След. Не верь никому». Я сыграл в них отвратительного коррумпированного генерала. И роль «выстрелила». До сих пор у меня «директ» и «личка» засыпаны сообщениями от поклонников «Следа». И, конечно, когда я увидел, сколько у этих эпизодов просмотров на YouTube, почитал отзывы о своем персонаже от зрителей, получил отклики от коллег, я полностью изменил отношение к этому сериалу.

В "Вампирах средней полосы" Брест играет Хранителя

Хранитель в «Вампирах средней полосы»

На метро Курская есть старый винный завод, где мы снимали в туннелях. Там все фактурно и красиво, но смены были длинными и утомительными. Хранители, одним из которых был я, все время должны были быть с факелами. А они работают на керосине. И у всех нас - и Татьяны Анатольевны Догилевой, и Юрия Николаевича Стоянова, у всей остальной группы, - постоянно в носу, в ушах, везде, была эта копоть. Нам чуть ли не коробками привозили влажные салфетки.

Но, конечно, было счастье находиться в одном кадре с легендами кинематографа.

«Берусь за все подряд»

Начинал сниматься я еще в Самаре. Но чтобы сделать карьеру в большом кино, нужно переезжать в Москву или Петербург. Часто бывает, что на кастинг или сразу на площадку приходится ехать буквально на следующий день после предложения.

Вообще говоря, я почти ни от чего не отказываюсь, берусь за все подряд, даже после главных ролей. Бывало, звали в свои работы студенты и я соглашался.

Часто доводится играть сотрудника силовых структур. А началось все со «Склифосовского». Там я в эпизоде сыграл следователя - и пошла штамповка. Играл то оперов, то ппсников...

Исключения есть. В сериале «Свои» я сыграл работягу из автосервиса. А у отличного режиссера Михаила Вассербаума мне досталась роль в сериале «Шеф» - сыграл негодяя Владимира Чигасова. Получил от режиссера устно «пять», что мне очень приятно.

Среди коллег и даже друзей Бреста теперь много "медийных" актеров

Что стало с Брестом-музыкантом

На музыку времени физически не хватает. Да и столько денег она не приносила никогда. Так что музыка - «в столе”. Но кто-то ее до сих пор слушает. В 19-м году был случай на вокзале Петербурга - я собирался уезжать в Москву поздно ночью. Иду к вагону, тишина, людей на перроне мало. И вдруг подлетает молодой человек и говорит: «Это вы?» - и фото на смартфоне показывает. «Да, и что?» «Спасибо вам за песни! Я их до сих пор слушаю! И за фильмы спасибо!»

Как попасть в большое кино из провинции

Я приехал в Москву с одним чемоданом и гитарой, и начал все с нуля. Все сам. Рыл и рою землю, зарабатываю репутацию, ищу новые связи. Для человека из провинции войти в эту индустрию очень тяжело. У нас совсем не те же стартовые условия, что у выпускников МХАТа и ВГИКа. Нам приходится жить и действовать по принципу «тебя в окно - ты в дверь, тебя в дверь - ты в окно».

Если нужен совет, я рекомендовал бы не брезговать нигде сниматься. У меня был такой личный опыт. В 12 часов ночи предложили сделать пробу на небольшую роль за смешные деньги. Утвердили в эпизод. На следующий день приехал в Мытищи и мы отсняли сцены для фильма «Моя чужая дочка». Но благодаря тому, что режиссер оценил мой типаж, увидел мою работу, он пригласил меня на последующие два проекта. Причем в фильме «Меня зовут Саша» это была уже одна из главных ролей.

В общем, лениться не надо. А еще, как говорил мой мастер, актер - это не профессия, это болезнь. Сказано громко, но по сути все именно так.

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