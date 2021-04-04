Мужик с песком, настало твое время, но это не точно: вспоминаем, какие мемы родились в Самаре

Фотография для КП-Самара стала основой для множества мемов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 апреля человечество не слишком рьяно, но все-таки празднует День интернета. Самара, как активный IT-город, тоже внесла свой вклад в развитие русскоязычного сегмента глобальной сети. И наследила в той веселой части-поп культурного пространства, которую в интернете невозможно игнорировать - в мемах.

Big Russian Boss, стадион "Самара Арена" как верхушка “Звезды смерти”, грустный мужик с песком - все они пришли из Самары. В день интернета вспоминаем лучшие мемы с волжских берегов и немного грустим, потому что некоторые из них смешными больше не кажутся.

Покупательница туалетной бумаги

На ажиотаж вокруг гречки и туалетной бумаги весной 2020-го пользователи рунета ответили шквалом интернет-мемов. Один из популярных появился благодаря редакции КП-Самара. Постановочная фотография Светланы Маковеевой настолько удачно проиллюстрировала нездоровый интерес к средству гигиены, что многие сочли кадр репортажным. Впрочем, никто бы в те недели не удивился, если бы реально увидел такую сцену в магазине.

"Я росла и расцветала до семнадцати годов"

Ах, Самара-городок!

Википедия считает, что интернет-мемы могут представлять собой не только картинки с подписями, но и просто словесные конструкции. Для примера вспомним “йа криветко”, который не связан ни с каким конкретным изображением. В таком случае знаменитый припев про “Самару-городок” - это полноправный мем. К тому же, в контексте существования самого интернета, доисторический. А еще он отлично встраивается в другие мемы.

Герой мема планировал прославиться не так.

Грустный мужик с песком

Музыкант из Самары Владимир Брест был известен в узком кругу удивительными песнями. Шансон рабочих окраин и простые сюжеты в духе “Руки вверх” в них встречались с гламурным, почти эстетским синти-поп звучанием. Но в 2012-м жизнь Бреста перевернулась. Пользователи рунета обнаружили, что фотосессия для обложки его альбома идеально иллюстрирует переживания по поводу любых жизненных перипетий. Мем “грустный мужик с песком” оказался настолько хорош, что пошел на экспорт - за границей его назвали Dramatic Dmitry (Драматический Дмитрий). Артист проходил разные стадии развития отношений со свалившейся на него популярностью. Но в итоге “забугорное” прозвище оказалось пророческим: сейчас Владимир Брест - актер кино.

Безразличие москвичей к разнице между Самарой и Саратовом - это отдельный местный мем

“Но это не точно”

Фразой “но это не точно” одно время активно пользовались даже те, кто ничего не слышал об ее популяризаторе, рэпере из Самары по прозвищу Big Russian Boss. Еще бы, она ведь легко обесценивает сколь угодно дерзкие утверждения! А еще с ней Биг Рашн Босс появился в рекламном ролике одного из операторов сотовой связи. И тем самым закрепил свой статус звезды первой величины. Но это не точно.

“Валера, настало твое время!”

Обращенный к пистолету вопль Наркомана Павлика из одноименного интернет-сериала был популярен недолго. Криминальная комедия о приключениях самарского “неадеквата” теперь потеряла свежесть. А восприятие юмора в эволюционировало в том направлении, что легкомысленные шутки про оружие стали выглядеть немного кринжово.

В строительстве явно угадывается будущая "Самара Арена"

Стадион - Звезда смерти

В период подготовки к ЧМ 2018 стадион “Самара Арена” строился с отставанием от графика и с превышением сметы. Неизвестный автор заподозрил, что нам показывают далеко не все, и с помощью графического редактора “вырастил” под будущим спортивным объектом “Звезду смерти” из “Звездных войн”. Шутка оказалась настолько удачной, что вскоре ее присвоили другие мегаполисы, строящие дорогие стадионы с космическими формами.

Асфальтовые, они же дорожные черви - привет фильму "Дрожь земли" Фото: Архив "КП"

Асфальтовые черви

Теперь не припомнить, кто первым придумал обвинить асфальтовых червей в появлении огромных ям на дорогах Самары и окрестностей. Однако мем этот, хоть и сугубо локальный, но очень живучий. Примерно как сами ямы.

Над машинами АвтоВАЗа часто шутят, но с любовью

ЛАДА

Продукция российского лидера по продаже автомобилей всегда давала повод для ироничных замечаний. Байки, анекдоты, карикатуры и, конечно, мемы посвящены особенностям дизайна машин АвтоВАЗа, их ценам, надежности, способности к тюнингу и ремонтопригодности. Причем, шутки эти не всегда обличают недостатки. Например, Lada 4Х4 в среде мемоделов пользуется уважением.. Если, конечно, не обращать внимание на подколы, как мало изменилась “Нива” с 1977-го.

В целом шуток про “вазовские” автомобили стало меньше, когда завод начал выпускать более конкурентоспособную продукцию.

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