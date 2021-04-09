Как сжигать мусор на даче по закону в Самарской области в 2021 году

Надежнее всего - отказаться от идеи сжигать мусор на даче.

8 апреля 2021 года вышло постановление правительства Самарской области, которое затрудняет законное сжигание мусора на территории дачных участков. Документ вводит на территории губернии особый противопожарный режим в период с 15 апреля по 15 октября 2021 года. Разобрались, можно ли сжигать мусор на даче в Самарской области в 2021 году и не получить штраф

Среди прочего в опубликованных материалах содержится рекомендация для органов местного самоуправления региона: «Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территории населенных пунктов, организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, дачных и садовых участках». При этом пункт дублируется. В постановлении написано, что тот же запрет начинает действовать при наступлении IV и V класса пожарной опасности, но в этом случае к нему добавлен запрет на посещение лесов.

В качестве альтернативы документ предлагает, опять же органам местного самоуправления, «организовать участки для складирования сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника… и организовать вывоз данных отходов». Проще говоря, сжигать мусор любого типа на дачах правительство Самарской области не рекомендует. Но с другой стороны постановление говорит о том, что возможно определить допустимое место или способ разведения костров, использования мангалов и жаровен, а также порядок сжигания отходов.

Из этого следует, что полномочия принимать решения относительно противопожарной безопасности переданы администрациям районов и муниципальных образований Самарской области. Поэтому перед вступлением в действие постановления 15 апреля 2021 года мы рекомендуем дачникам посетить сайты органов местного самоуправления и уточнить, воспользовались ли они рекомендациями.

Если специальных указаний не появится, то порядок сжигания мусора на дачах останется регламентирован приказом МЧС России. Едва ли это следует воспринимать, как поблажку. Например, по нему «место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта» (и речь тут не только о домах). Если использовать для сжигания бочку из негорючих материалов, это расстояние может быть уменьшено вдвое. Но и в этом случае получается, что на обычном дачном участке в 6-10 соток сжигание мусора невозможно даже теоретически. Нарушение правил обращения с открытым огнем в условии противопожарного режима грозит дачникам штрафом в 2-4 тыс. руб. Причем составить протокол могут не только сотрудники МЧС, но и полицейские.

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