Задержанные в Самаре крымские адвокаты утверждают, что купили 2,5 кг наркотиков для себя

Мужчины арестованы и находятся на территории Самарской области Фото: Соцсети

«Всегда думаем о здоровье!» - гласит запись, закрепленная на страничке юриста Виталия Дацюка в соцсетях. На видео, прикрепленном к ней, мужчина делает зарядку со своим сыном. Запись датируется апрелем прошлого года. Через шесть месяцев, в декабре 2020-го, Виталия Дацюка и его коллегу Владимира Мельника задержат в Самаре с 2,5 кг наркотиков.

Задержание проводила областная полиция при поддержке спецназа. 24 декабря в селе Ясная Поляна Красноглинского района Самары они остановили автомобиль Infiniti QX70. В пакете с собачьим кормом, который обнаружили внутри, лежали 13 пакетиков, в которых, по данным оперов, были наркотики. Еще 17 свертков с «запрещенкой» искали по всей машине, они были спрятаны в вещах.

Уже после задержания выяснилось, что подозреваемые являются спецсубъектами, потому что в родном Крыму работают адвокатами. Поэтому все материалы полицейские передали в региональный Следственный комитет. Там уголовное дело возбудили по факту покушения на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере.

- По версии следствия, подозреваемые приобрели наркотики 24 декабря, то есть в день задержания, - рассказала корреспонденту старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. – Речи идет более чем о 2,5 кг веществ: не менее 1917 грамм амфетамина, 128 грамм кокаина и 657 грамм марихуаны.

Стоимость «покупочки», по самым скромным подсчетам, - 2,7 млн рублей. Однако, как сообщают собственные источники «КП-Самара» в правоохранительных органах, задержанные пытаются убедить следствие, что все это предназначалось исключительно для собственного употребления.

Следователи к этой версии относятся критически и предполагают, что наркотики приобретались все же для перепродажи, а потому продолжают «копать» и искать поставщика и покупателей, с которыми могли контактировать задержанные.

Как сообщили «Комсомолке» следователи, Виталий Дацюк и Владимир Мельник сейчас содержатся в Самаре под стражей. При этом, согласно сведениям открытых источников, никто из них адвокатского статуса пока не лишен.

Тем временем соцсети обоих мужчин атакуют негативными комментариями недоброжелатели всех возрастов, которые вряд ли когда-то пересекались с ними лично, а также люди, которые встречались с ними на судебных заседаниях и остались не слишком довольны знакомством.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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