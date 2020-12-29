В Самаре продолжается следствие по делу двух адвокатов из Крыма, которых задержали в Самаре с крупной партией наркотиков.Операцию проводили сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками из облМВД при поддержке спецназа днем 24 декабря в селе Ясная Поляна Красноглинского района Самары.В иномарке «Инфинити» изъяли пакет с собачьим кормом, внутри которого, вместо корма, лежали 13 пакетиков с наркотиками, плюс спортивную сумку, в которой обнаружили еще 17 свертков. Кроме того, львиная доля «запрещенки» была спрятана в иных вещах.Сейчас эксперты «опознали» амфетемин – его изъяли больше килограмма.- По версии следствия, подозреваемые купили наркотики для перепродажи, - говорят в региональном Следственном комитете. – Но довести свой преступный умысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам.Сейчас подозреваемые – 40-летний Виталий Дацюк и 34-летний Владимир Мельник – арестованы по решению суда. Оба ранее работали адвокатами в Крыму. Вину признает пока только один из них. Следствие продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Крымских адвокатов, у которых в Инфинити нашли килограмм амфетамина, арестовали до февраляМужчин задержали в Самарской области. В машине был не только наркотик, но и весы (подробности)