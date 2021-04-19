По другую сторону: в Самаре начали судить экс-судью

Маленький красный пакетик поставил крест на карьере судьи Волжского районного суда Михаила Бурцева. Фото: Кадр видео

Маленький красный пакетик поставил крест на карьере судьи Волжского районного суда в октябре 2019 года. Все дело в том, что внутри пакетика, обнаруженного ФСБшниками в держателе для бумаг на столе судьи, лежали 250 тысяч рублей.

- По версии следствия, деньги ему передала Альфия Гениятова, - рассказала гособвиниитель Анастасия Коганова - Бурцев и Гениятова были знакомы, поэтому она спокойно прошла к нему в кабинет для передачи незаконного денежного вознаграждения за принятия положительного решения об условно-досрочном освобождении Александра Мукоедова.

Напомним, Мукоедов на тот момент отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти человека. Когда он получил возможность на УДО, то решил заранее позаботиться о том, чтобы его прошение было удовлетворено. Для решения этого вопроса он привлек старую знакомую Гениятову, а та - судью Бурцева, к которому как раз и могли поступить документы из колонии.

Дело будет рассматривать Кировский районный суд Самары. Фото: Александра БУДАЕВА

За участие в “сделке века” Гениятова и Мукоедов уже поплатились: ей вменили посредничество во взяточничестве и приговорили к трем годам колонии общего режима, ему - дачу взятки, что также привело к новому обвинительному приговору и дополнительному наказанию, так что в итоге ближайшие семь с половиной лет Александр Мукоедов должен провести в колонии особого режима.

После задержания Михаил Бурцев подал в отставку. Но просто так на судью, пусть даже бывшего, уголовное дело возбудить было нельзя - для этого нужно согласие Высшей квалификационной коллегии судей. Оно было получено весной прошлого года. По итогам расследования Михалу Бурцеву вменили получение взятки. Дело будет рассматривать Кировский районный суд Самары. На данный момент известно, что вину экс-судья не признает.

Приступить к оглашению обвинительного заключения и допросу свидетелей сегодня не удалось из-за неявки защитника экс-судьи - адвокат был занят в другом процессе.

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