«Сына не взяли в школу, потому что не смог поднять с пола карандаш»: в Самаре мальчик с ДЦП ищет место в первом классе

Руководство школы считает, что ребенку придется тяжело среди обычных детей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тимуру 7 лет, он умеет писать печатными буквами, считать, а еще читать – мальчик обожает книги про художников и с одного взгляда на картину может не только назвать ее автора, но и прочитать целую лекцию и художнике, его работах и творчестве.

В год у мальчика диагностировали ДЦП. По словам родителей, на интеллекте это никак не сказывается, но ходить ему сложно. Пока что он пользуется специальными тростями, но дома уже пробует ходить без поддержки от стенки к стенке.

В этом году Тимур собирается в первый класс. К школе готовиться начали заранее: прошлой осенью мальчик пошел в «подготовишки» для дошколят при школе №167 в Самаре, проучился там несколько месяцев, успешно закончил его. Однако, по словам мамы, когда она пришла к директору, чтобы подать документы для поступления в первый класс, их у нее не приняли. Что именно произошло, пытались разобраться корреспонденты «Комсомолки».

Тимур обожает искусство во всем его разнообразии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Диагноз – не проблема

Школу, в которую Тимур должен был поступить по прописке, его маме не очень нравилась – идти до нее далеко, а сын передвигается при помощи специальных тростей, зачем ему лишние нагрузки? Решили попробовать силы в той, что поближе – это школа №167 на ул.Дзержинского, 32.

- В сентябре прошлого года я пришла к директору, рассказала, что у сына – ДЦП, он плохо ходит, но зато очень умненький. Директор ответила, что диагноз – не проблема, но предложила начать с дошкольной подготовки – чтобы Тимур привык к будущим одноклассникам и учителю, и они бы с ним заранее познакомились, - вспоминает мама мальчика Наиля Пиотрович.

Все складывалось хорошо: Тимур быстро познакомился в другими ребятами, вроде бы нашел общий язык с учителем. Мама все время была «на подхвате» в коридоре – если вдруг мальчику потребуется помощь. Но Тимур как-то справлялся сам: отвечал на вопросы одноклассников, почему он такой, старательно выполнял задания, которые классу давал учитель, а дома радостно рассказывал маме, как ему все нравится.

У Тимура нет комплексов по поводу своей болезни, он воспринимает себя спокойно таким, какой он есть Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Каждый месяц «подготовишек» стоил около 3000 рублей. По словам мамы, пока они туда ходили, к ребенку никаких претензий не было – по крайней мере, ей никто ничего не говорил.

Недостаточно хорош?

Семья рассчитывала, что 1 сентября 2021 года Тимур пойдет в специальный логопедический класс в школе №167, но специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) пришли к выводу, что проблем с речью у него нет, а потому учиться ему нужно среди обычных детей.

В начале апреля Наиля пришла в школу подавать документы для поступления сына в первый класс. И вот тут ее огорошили: ее сыну в обычном классе будет слишком тяжело.

- По словам директора, учитель пожаловалась ей, что как-то раз Тимур уронил карандаш и не смог его поднять самостоятельно. Эта ситуация якобы как раз и показывает, как сильно он отличается от других и «тормозит». После этого мне посоветовали перейти на индивидуальное обучение или идти в спецшколу, - Наиля Пиотрович не понимает: если с Тимуром были какие-то проблемы, то почему об этом молчали? А если проблем не было, то что мешает принять его в первый класс?

Мальчик умеет читать, писать, считать и рисовать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Приходите позже

В школе №167 корреспонденту «КП-Самара» рассказали иную версию: да, маме Тимура действительно сказали, что ему, возможно, будет тяжело в обычном классе, но для этого у них были основания:

- Они же изначально в логопедический класс хотели, там 15 человек. И это логично, потому что мальчик плохо ходит. Но в логопедический класс я его взять не могу, потому что у него нет направления от ПМПК. А в обычном классе 25 человек, поэтому маме было сказано: мальчик замедленный и вряд ли сможет там учиться, - рассказала директор школы №167 Татьяна Павлова.

Руководство школы настаивает: никто не отказывал ребенку в зачислении. Просто по закону он не попадает в так называемую первую волну: прописка у него другая, плюс нет направления в логопедический класс, на которое рассчитывала семья.

- Ей было предложено прийти 6 июля во вторую волну, я обещала сохранить им место, - заверила «Комсомолку» Татьяна Павлова.

Мальчик постоянно тренируется и уже может без поддержки пройти дома от стенки до стенки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Хорош, как ни крути

Наиля Пиотрович вместо этого обратилась в другую школу, но не по месту жительства. Там ее внимательно выслушали и сразу пошли навстречу:

- Тимура протестировали, и пришли к выводу, что уровень его подготовки – примерно, как в конце первого класса, - рассказывает мама мальчика. – Я долго думала, как объяснить сыну, почему мы меняем школу и не расстроить его. В итоге сказала: есть школа, где слышали, какой ты талантливый и очень хотят с тобой познакомиться, пойдем посмотрим?

В новой школе не так давно был капремонт – она стала яркой красивой и Тимуру сразу понравилась. Семья еще только готовится подать документы в это учебное заведение и очень переживает - как бы опять не "сорвалось". Ведь эта школа тоже "не по прописке, а по любви", а потому все зависит от позиции руководства.

К тому же теперь не совсем ясно, и как пройдет адаптация Тимура в новом классе. Но, увы, до осени об этом никто не узнает. Впрочем, рядом с мальчиком все время будет «команда поддержки». Детям с такими проблемами, как у Тимура, нужны сопровождающие – тьюторы, но такой услуги в Самарской области еще нет. Поэтому пока что в школу его будет сопровождать мама – это позволит и ей, и Тимуру меньше волноваться о будущем.

Мальчика могут взять другую школу, в ближайшее время мама планирует отнести туда его документы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

КОМПЕТЕНТНО

Ольга Шелест, исполнительный директор благотворительного фонда ЕВИТА

- К сожалению, платная подготовка - не гарантия что ребенка возьмут в ту школу и тот класс, что больше нравится родителям. По закону в школу зачисляют в первую очередь детей по месту жительства. В противном случае руководство имеет право вообще отказать родителям.

Чтобы избежать таких ситуаций я бы рекомендовала сразу обращаться в школу по месту жительства – там точно не откажут в зачислении. Алгоритм действий для пап и мам, которые воспитывают детей-инвалидов, готовых к поступлению в школы, подробно прописан на нашем сайте.

Что касается Тимура, то я уверена: любая школа будет рада такому ученику, который уже умеет читать и считать. А ходит ребенок сам или нет – это уже другой вопрос. Главное - желание учиться и светлая голова. Что у этого ребенка, конечно же, есть.

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