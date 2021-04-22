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Происшествия22 апреля 2021 13:55

Родила в 15: что известно о девушке из Самары, которая избила сына скалкой

Семилетний мальчик попал в больницу, на горе-мать возбудили уголовное дело
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Молодая мать разозлилась, что сын испачкал чистую одежду, которую она только что на него надела

Молодая мать разозлилась, что сын испачкал чистую одежду, которую она только что на него надела

Фото: Соцсети

Артему (имя ребенка изменено. Прим.автора) из Самары всего семь лет. 12 апреля мальчик попал в больницу.

- У него диагностированы сильные ушибы головы, гематомы на лице, шее, ногах, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» медики. О пациенте, который мог оказаться жертвой домашнего насилия, они сразу сообщили в полицию. Возможно, тем самым им удалось спасти малыша.

Стражи порядка выяснили: ребенка избила родная мать – Ксения увидела, что мальчик испачкал только что надетую на него чистую выглаженную одежду, и пришла в ярость. Схватила скалку и в сердцах несколько раз ударила сына.

Своей вины девушка не отрицала. Плакала, прятала глаза, сетовала на тяжелую судьбу: родила в 15, ни работы, ни образования, ей всего 22 года, а вся жизнь уже пошла под откос.

Между тем, как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в органах опеки, ранее семья на учете у них не состояла и никаких сведений о том, что молодая мама нуждается в помощи, к ним не поступало.

- Обо всем это мы узнали 12 апреля, когда ребенок попал в больницу, - рассказали «Комсомолке» в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. – На следующий день наши специалисты выехали в семью, чтобы изучить ситуацию. Мать подтвердила, что применила физическую силу к сыну в качестве наказания. Да, на момент ЧП она была с ребенком одна, но у мальчика есть отец, он сейчас на заработках в Москве, в ближайшее время планирует вернуться в Самару.

Артема у мамы пока забрали – мало ли, что еще может вызвать негодование молодой женщины и чем это «аукнется» ребенку. С 15 апреля он находится в доме ребенка, где с ним работают медики, психологи и педагоги – все вместе они пытаются понять, насколько серьезно на психику ребенка повлияла обстановка в семье и безопасно ли ему туда возвращаться. Если специалисты придут к выводу, что мать или оба родителя регулярно били Артема, то органы опеки готовы начать процесс по лишению их родительских прав.

Семью Ксени поставили на все возможные профилактические учеты. А на нее саму возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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