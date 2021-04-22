Родила в 15: что известно о девушке из Самары, которая избила сына скалкой

Молодая мать разозлилась, что сын испачкал чистую одежду, которую она только что на него надела Фото: Соцсети

Артему (имя ребенка изменено. Прим.автора) из Самары всего семь лет. 12 апреля мальчик попал в больницу.

- У него диагностированы сильные ушибы головы, гематомы на лице, шее, ногах, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» медики. О пациенте, который мог оказаться жертвой домашнего насилия, они сразу сообщили в полицию. Возможно, тем самым им удалось спасти малыша.

Стражи порядка выяснили: ребенка избила родная мать – Ксения увидела, что мальчик испачкал только что надетую на него чистую выглаженную одежду, и пришла в ярость. Схватила скалку и в сердцах несколько раз ударила сына.

Своей вины девушка не отрицала. Плакала, прятала глаза, сетовала на тяжелую судьбу: родила в 15, ни работы, ни образования, ей всего 22 года, а вся жизнь уже пошла под откос.

Между тем, как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в органах опеки, ранее семья на учете у них не состояла и никаких сведений о том, что молодая мама нуждается в помощи, к ним не поступало.

- Обо всем это мы узнали 12 апреля, когда ребенок попал в больницу, - рассказали «Комсомолке» в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. – На следующий день наши специалисты выехали в семью, чтобы изучить ситуацию. Мать подтвердила, что применила физическую силу к сыну в качестве наказания. Да, на момент ЧП она была с ребенком одна, но у мальчика есть отец, он сейчас на заработках в Москве, в ближайшее время планирует вернуться в Самару.

Артема у мамы пока забрали – мало ли, что еще может вызвать негодование молодой женщины и чем это «аукнется» ребенку. С 15 апреля он находится в доме ребенка, где с ним работают медики, психологи и педагоги – все вместе они пытаются понять, насколько серьезно на психику ребенка повлияла обстановка в семье и безопасно ли ему туда возвращаться. Если специалисты придут к выводу, что мать или оба родителя регулярно били Артема, то органы опеки готовы начать процесс по лишению их родительских прав.

Семью Ксени поставили на все возможные профилактические учеты. А на нее саму возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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