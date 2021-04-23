«Прижимала ее к животу, чтобы облегчить страдания»: самарчанка выходила больную дочь, которой отрезали часть кишечника

Сейчас мама с дочкой вдвоем противостоят всем болезням Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Беременность далась Эльмире из Самары нелегко: ей предшествовали несколько выкидышей, организм словно никак не хотел принимать дитя. Наконец, случилось чудо: маленькая девочка упорно цеплялась за жизнь, развивалась, росла и радовала маму с папой. Все анализы и обследования показывали, что малышка здорова. Но в 26 недель, 20 сентября 2013 года, Аделина почему-то решила, что ей пора появиться на свет.

Ребенок таял на глазах

Девочка родилась весом всего 1300 грамм, врачи сразу забрали ее в реанимацию. И тут случилось страшное: она подхватила какую-то инфекцию, которая начала медленно «съедать» ее кишечник.

Так произошло, что ей отрезали тонкую кишку, вставили в животик трубочку. От страшных болей малышка перестала есть, так в ее тельце воткнули еще несколько иголок и трубок. Но и это не помогало – ребенок таял на глазах.

В этом году Аделина собирается в первый класс Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Когда я увидела ее, она была буквально оплетена разными проводами. Помню, как мне стало страшно. Я вернулась к ней в больницу, написала отказ от всех этих лекарств. Держала ее на руках днем и ночью, а когда она плакала от боли, прижимала ее своему животу, стараясь забрать себе часть ее страданий. Так она понемногу затихала, - вспоминает те страшные дни и ночи Эльмира.

Маму с дочкой выписали домой только в январе 2014-го. При выписке медсестры признали: не думали, что вы вместе выйдете из этих стен, уж больно тяжелое состояние у ребенка было. Просто чудо, что смогли ее выходить.

Малышка мечтает научиться ходить, как обычные дети Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Новый недуг

Но на этом злоключения маленькой Аделины не закончились. Малышка откликалась на мамин голос, широко улыбалась ей, агукала, как все младенцы. Вот только ножки почему-то не сгибала. В год девочки поставили диагноз ДЦП. Врачи прятали глаза, рассказывали, как важно заниматься, но никто не мог прямо ответить на главный вопрос: сможет ли она когда-нибудь ходить.

Папа малышки не выдержал всех этих испытаний и из семьи ушел. Эльмира и Аделина остались вдвоем в борьбе с тяжелым недугом.

Два года назад им снова улыбнулась удача – они услышали про реабилитационный центр «Адели» в Пензе. Первый же курс в январе 2019 года показал: у девочки есть шанс! После шести курсов Аделина уже пытается ходить при помощи специальных тростей, а недавно даже смогла сделать три шага подряд без опоры вообще. Для нее и ее мамы это стало настоящим чудом. О своих успехах семья рассказывает в Instagram.

Врачи не могут сказать, сможет ли девочка ходить, но она упорно идет к своей мечте Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Иногда она смотрит на других детей и спрашивает: «Мама, когда же я начну ходить?», - рассказывает Эльмира. – На детской площадке она тянется к другим ребятам и делает вид, будто не слышит, как они иногда ее обсуждают. Но я знаю, что она мечтает однажды стать, как они, и ходить на своих ногах без посторонней помощи.

Приблизиться к мечте девочке поможет новый курс реабилитации, который начнется уже в конце апреля. Он стоит 164 тысяч рублей, таких денег у мамы с дочкой нет. Сейчас деньги на реабилитацию Аделине собирает благотворительный фонд «Артемка». Помочь малышке можно по SMS, при помощи банковского перевода или электронного платежа, подробности указаны на сайте фонда.

Аделина знает буквы, умеет считать и учится писать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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