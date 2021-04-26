«Кучма просил эвакуировать его семью из Киева»: как самарские пилоты связаны с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС

Олег Сухинин не смог доказать в суде, что принимал участие в эвакуации людей после аварии на ЧАЭС Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре 80 человек оказались замешаны в уголовных делах о мошенничестве. Их обвинили в том, что они незаконно присвоили себе статус ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Все фигуранты - бывшие сотрудники завода «Прогресс». В преддверии годовщины катастрофы, произошедшей ровно 35 лет назад, корреспонденты «КП-Самара» попытались разобраться, что не так с этой историей.

Неожиданный визит

2 ноября 2017 года, 7 часов утра, грохот, звонок в дверь, сонный Олег Сухинин спрашивает, кого нелегкая принесла в такую рань и слышит в ответ: полиция, откройте Нежданных визитеров интересует удостоверение ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, документ изымают, Сухинина везут на Пионерскую, 24 – в здание Управление ФСБ России по Самарской области.

- Там меня продержали до самого вечера. Ни попить, ни поесть, ни в туалет сходить. На все вопросы – ответ «ждите», - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Олег Сухинин. – Мне показывают обратную сторону задания на полет, где стоят две фамилии: моя и еще одного человека. Я говорю: я с этим человеком никогда не летал, документ ваш – туфта. После этого мне показывают написанное от моего имени заявление в Главное управление труда, в котором кто-то от моего имени просит выдать мне удостоверение участника ликвидации аварии на ЧАЭС и прикладывает целый перечень документов, в том числе это полетное задание. Вот только я это заявление не писал, почерк там не мой, но мне никто не поверил. Позже я за свой счет сделал экспертизу, которая подтвердила, что я это заявление не писал.

Следователи пришли к выводу, что часть экипажа на самом деле не летала в зону отчуждения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам Сухинина, с «Прогресса» он уволился в 1995 году, про оформление статуса ликвидатора Чернобыльской аварии не знал много лет, пока не встретил в начале двухтысячных бывшего сослуживца. Тот рассказал: за таинственные полеты в Киевский воздушный узел 1986 и 1987 гг, после которых приходилось с мылом мыть самолет, им положены льготы. Сухинин сходил в управление соцзащиты, чтобы узнать, что да как, ему все подтвердили и выдали удостоверение ликвидатора. По словам Сухинина, никаких заявлений и документов он туда не предоставлял – у соцзащиты уже все было.

Еще через пару лет, как вспоминает мужчина, он встретил другого сослуживца и узнал, что чернобыльцы могут еще и пенсию с 50 лет получать. Учитывая, что «полтинник» мужчина разменял несколько месяцев назад, он обратился в Пенсионный фонд, где ему быстро и без дополнительных вопросов и документов оформили пенсию.

Прошло несколько лет, и в 2019 году Олега Сухинина официально признали мошенником. Результаты экспертизы о том, что это не он писал заявление на предоставление ему статуса ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, суд признал недопустимым обстоятельством – мол, эксперта не предупредили об уголовной ответственности о даче заведомо ложного заключения. Не помог даже тот факт, что в суде эксперт подтвердил все, что написал ранее. Суд все равно признал Олега Сухинина мошенником и приговорил его к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года, в 2019 году Самарский областной суд признал приговор законным и обоснованным, после чего он вступил в законную силу.

Ранее доказательств того, что самарские самолеты летали к Чернобылю, было предостаточно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Старая гвардия помнит

Таких, как Сухинин только на его прошлом месте работы нашли 80 человек (по региону – еще больше), все они стали подозреваемыми по уголовным делам о мошенничестве. По 28 из них были вынесены отказы в возбуждении уголовных дел, остальные 52 материала - направили в суд, и почти по все они закончились обвинительными приговорами.

Интересно, что по отказным материалам были допрошены сотрудники, которые непосредственно работали на заводе в 80-е:

- Да, завод направлял летный отряд в Украинскую ССР, в Москве на борт даже брали комиссию, собранную для разбора причин аварии на Чернобыльской АЭС, - подтвердил следователям бывший первый замдиректора завода «Прогресс» Вадим Калакутский. – А в 1997 году заместитель главного конструктора ЦСКБ Альберт Рахнович лично готовил документы для выдачи удостоверений ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС летному отряду завода.

Сотрудники завода объясняли: в связи с чрезвычайной ситуации на ЧАЭС время на оформление бумаг не тратили, достаточно было устного приказа. Самолеты летали в сторону Киева регулярно, в том числе через так называемую «зону отчуждения», в направлении «туда» на борт брали оборудование и специалистов, «обратно» – беженцев.

- Я слышала, что после взрыва на Чернобыльской АЭС руководству нашего завода позвонил сам Леонид Кучма, который попросил эвакуировать его семью из Киева, - рассказывала следователям одна из экономистов предприятия. – Самолеты, которые возвращались оттуда, потом «деактивировали», то есть мыли с мылом. В 1997 году завод централизовано готовил документы всем летным отрядам, которые летали в том направлении со всеми необходимыми справками и ходатайствами. В Главное управление труда предприятие направляло все документы, а удостоверение сотрудники получали уже каждый сам.

Эксперты считают, что подпись не похожа на подделку Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Полеты, которых не было

В основе обвинительных заключений, которые дошли до суда и закончились обвинительными приговорами, лежат иные показания – людей, которые работали уже в 90-е. Они рассказывали, как должна была работать система по закону: каждый сотрудник сам собирает все справки, приходит и пишет заявление, документы проверяются, потом выдается удостоверение. И летчики ни в какую Украину без летных ведомостей, разрешений и приказов летать не имели права:

- Завод подчинялся Министерству общего машиностроения, и никаких распорядительных документов оттуда в адрес руководства «Прогресса» не поступало, а без полетных заданий никто никуда лететь не мог, - заявил в суде свидетель Олег Шахаров, который пришел на предприятие в 1995 году командиром летного отряда. – Да, я пришел позже, но мы «варимся в одной каше» и правила едины для всех. Те экипажи, которые должны были лететь в направлении Украины, заранее предупреждали о запрете полетов в 30-километровой зоне отчуждения.

- Я Шахарова никогда в глаза не видел, и не понимаю, почему меня и моих товарищей осудили на основании показаний человека, который со мной не работал, и сотрудника ФСБ, который еще и не родился тогда, когда произошла авария, - негодует Олег Сухинин. – И это при том, что мы нашли ряд справок, выданных членам летного отряда о том, что они участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, где значится фамилия «Шахаров», рядом с ней подпись. Такая же, во всяком случае, очень похожая подпись, стоит под письмом, которое завод «Прогресс» направил в Главное управление труда: в нем руководство предприятия просит выдать удостоверение «Участника ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС» летному отряду, в списке есть и моя фамилия.

Осужденные пишут жалобы во все инстанции, но все они «стекаются» в ФСБ, сотрудники которого вели расследование. Как пояснили корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете, тут все дело в том, что свидетеля Шахарова фактически просят проверить на предмет дачи заведомо ложных показания, а по закону проверку по этому поводу проводит тот же орган, что вел расследование.

Почти все уголовные дела по «лжечернобыльцам» завершились обвинительным приговорами и возмещением ущерба, который летные отряды нанесли государству, получая пенсию и льготы. Ложкой дегтя в системе стало дело Анатолия Шульпина – его уже дважды оправдывали, но каждый раз дело возвращали на новое рассмотрение. Сейчас летчика судят в Промышленном районном суде уже третий раз подряд.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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