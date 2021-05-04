В Тольятти неизвестные украли знаменитую пирамиду, которая клеймит позором должников

Пирамиду позора обещают устанавливать и дальше ФОТО: РКС-Самара

В Самарской области снова несладко приходится знаменитой «Пирамиде позора». Железобетонную конструкцию, которая призвана клеймить тех, кто не платит за воду, опять похитили. В этот раз все случилось в Тольятти.

Информация о случившемся поступила в полицию днем 29 апреля. Представитель потерпевшего рассказал, что 28 апреля в период с 21:00 до 23:00 неизвестные похитили объект от дома № 65 на улице Мичурина.

— Была украдена пирамида с надписью «Вы должник», которая весит примерно 700 кг. Предположительно, злоумышленники передвигались на грузовике Mitsubishi Fuso. Они просто подъехали на место, погрузили ее себе в кузов и скрылись, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшая сторона оценила ущерб в сумму примерно 25 тысяч рублей. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили возможных свидетелей случившегося.

— «РКС-Тольятти» уже больше года устанавливает «Пирамиду должника» у домов состоятельных неплательщиков. Это происходит, если абонент не платит за услуги водоснабжения и водоотведения и не выходит на связь, — объяснили «Комсомолке» в пресс-службе «РКС-Самара». — Владелец дома на Мичурина накопил долг более 59 тысяч рублей. И пирамида исчезла..

Задержать кого-то по горячим следам не удалось. Впрочем, подозреваемый у силовиков вскоре нашелся — 29-летний молодой человек, который не имеет постоянной регистрации в Автомобильной столице и может передвигаться на «Калине». Разбирательства продолжаются. Как стало известно «Комсомольской правде», саму пирамиду уже нашли и вернули законному владельцу.

Напомним, что ранее подобное с таким объектом уже случалось. В Самаре его похищали несколько раз. Как правило, это были те самые неплательщики. Кто-то «коммунальное» чудо разбивал, другие просто увозили в неизвестном направлении.

В РКС настаивают — недовольны пирамидой только те, кто не платит по счетам. Большинство же жителей региона считают ее установку возле домов недобросовестных потребителей отличной идеей. И коммунальщики обещают - подобные мероприятия будут вестись и дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Ее разбили и унесли, но мы этого так не оставим!": в Самаре украли трехтонную пирамиду, клеймящую позором должников

Неизвестные разбили памятник самым злостным должникам за воду, а ведь этот способ уже помог коммунальщикам вернуть почти полмиллиона рублей (подробности)

Задолжал, украл - в тюрьму: россиянин набрал миллионы долгов и разбил "пирамиду позора"

Теперь мужчине, который решил не расплачиваться с долгами, но нашел средства, чтобы вывезти обломки трехтонной "напоминалки", грозит уголовное наказание (подробности)