Задолжал, украл, в тюрьму: россиянин набрали милионы долгов и разбил "пирамиду позора"

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-09T11:04:41+03:00

Теперь мужчине, который решил не расплачиваться с долгами, но нашел средства, чтобы вывезти обломки трехтонной "напоминалки", грозит уголовное наказание

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В Самаре должник, которого "пометили" пирамидой позора, решил не ходить с повинной к кредиторам, а избавиться от трехтонной бетонной напоминалки рядом с домом. Геннадий П. (имя изменено) не доплатил за воду больше 45 тысяч рублей! Коммунальщики уже отчаялись получить с должника хотя бы копейку, и решились на крайние меры. Бетонную пирамиду, на стенках которой написано "Здесь живет должник" водрузили возле дома в пос. Толевый Самары. Но ночью пирамида куда-то исчезла. Наверное, злостный неплательщик надеялся, что ему все сойдет с рук, но за дело взялась полиция.

- Выяснилось, что хозяин отличного коттеджа вообще привык не платить по счетам: за ним числится больше 25 млн рублей долгов. И, увидев пирамиду, он решил от нее избавиться. Вот только все действия должника попали на видеокамеру наблюдения, все данные переданы в полицию, заведено уголовное дело, принадлежащего организации, - рассказали в компании СКС, которая и занимается столь креативным возвращением долгов.

В полиции подтвердили: уголовное дело расследуется по факту "кражи", пирамиду нашли, правда, где она хранилась, не рассказывают. Интересно, что водителю погрузчика злоумышленник заплатил, знчит, деньги-то у него есть!

Как стало известно, выкрутился Геннадий довольно хитроумно: он разбил верхнюю частьпирамиды и нанял погрузчик, чтобы подцепить и увезти ее. Вот только теперь к накопленным долгам у него прибавилось проблем. Ему грозит уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы. А еще ему придется оплатить ущерб, хотя пирамиду уже и восстановили и вернули на место - под окна предприимчивого неплательщика.

В Самаре вот такие позорные пирамиды можно увидеть за окном

В компании даже поблагодарили его: слабые места "пирамиды" исправлены, она совершенна и нанести ей урон теперь практически невзможно. Коммунальщики утверждают,что со своими бетонными напоминалками приходят только к тем горожанам, которых нельзя отнести к малоимущим. Пока что пирамиды ставили у ворот крутых особняков, рядом с которыми паркуют недешевые машины. И до этого случая "Пирамида должника" работала: с ее помощью самарские коммунальщики вернули уже более миллиона рублей. За все время она постояла около 83 домов. А недавно ее начали поднимать и вешать перед окнами должников.

Не все горожане положительно относятся к инициативе коммунальщиков. Многие подсчитывают стоимостьработ по перевозке и установке пирамид и говорят: "Лучше бы делом занимались". В компании же объяснили, что долги самарцев (и физических, и юридических лиц) достигили 1,37 млрд рублей. И деньги нужно как-то возвращать, и в этой борьбе все средства хороши. А бетонные пирамиды работают лучше, чем суды.

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