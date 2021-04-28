"Крылья Советов" не смогут рассчитывать на всех основных игроков в этом матче Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Борьба за выход РПЛ в Футбольной национальной лиге продолжается. Сегодня на «Солидарность Арене» в Самаре проходит важнейший поединок, способной многое решить в этом сражении. Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Торпедо», которые 29 апреля 2021 года встречаются в рамках 39-го тура ФНЛ.

Хозяева фавориты в этом поединке. Впрочем, не все их лидеры накануне тренировались в основной группе. По индивидуальной программе занимались Александр Гацкан и Антон Зиньковский, получивший повреждение в кубковой игре с «Ахматом». Кроме того, не поможет «КС» сегодня Дмитрий Комбаров, перебравший желтых карточек. Дмитрий Цыпченко успешно перенес операцию и в оставшихся поединках сезона он участие не примет.

У «Торпедо» все в порядке с основными игроками. Команда Александра Бородюка, который раньше работал в Самаре, отчаянно борется с «Аланией» за возможность попасть в стыковые матче. Им необходима только победа сегодня. Последние результаты гостей из столицы показывают, что «КС» точно будет не просто в этот вечер.

Букмекеры на стороне «Крыльев». Коэффициент на то, что три очка наберут подопечные Игоря Осинькина — 1,47. На ничью — 4,10. На бывший клуб Сергея Божина и Ивана Сергеева — 6,70.

В первом круге «Торпедо» обыграло самарцев со счетом 3-1. Всего же между собой они провели в новейшей истории 33 игры. В Премьер-лиге автозаводцы 12 раз были сильнее, 8 раз соперники разошлись миром, 11 раз удача была на стороне волжан. В Кубке России и ФНЛ в двух матчах побеждали только черно-белые.

Игру «Крылья Советов» — «Торпедо» рассудит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым из Азова. Он даст стартовый свисток на «Солидарность Арене» в 19:00 по самарскому времени (18:00 по московскому). Игру покажут в «Яндекс.Эфире».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Крылья Советов» исправятся за осечку в Ярославле. Прогноз на матч «КС» — «Торпедо» в ФНЛ

Делимся прогнозом на матч «Крылья Советов» — «Торпедо», которые 28 апреля 2021 года играют на «Солидарность Арене» (подробности)