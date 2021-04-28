"Крылья Советов" побеждают сложного соперника и остаются на первом месте Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В центральном матче 39-го тура ОЛИМП-ФНЛ «Крылья Советов» принимали московский «Торпедо». Игра проходила вечером 28 апреля на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и получилась очень интересной.

Уже на 7 минуте Сарвели пробил в штангу после отличного розыгрыша углового. Не повезло «Крыльям», но они продолжили атаковать. Впрочем, и гости делали опасные подходы к штрафной площади соперника.

И на 18 минуте удача улыбнулась команде Александра Бородюка. Автозаводцы провели хорошую контратаку — Дворецков ворвался в штрафную, прострелил, Ломаев не смог прервать передачу, и Баланюк спокойно закатил снаряд в ворота, просто подставив ногу.

На 25 минуте «торпедовцы» остались в меньшинстве. Магаль получил вторую желтую и был удален. «КС» активно шли вперед. Шансы были у Сергеева и Горшкова.

А ближе к концу тайма «Крылья Советов» забили, да причем дважды. На 39 минуте Сарвели точно пробил в угол с линии штрафной — 1-1! Спустя пару минут Кабутов получил мяч в штрафной площади на левом фланге, пытался то ли навесить, то ли пробить, и снаряд залетел в дальний угол, Ботнарь не ожидал такого развития событий. 2-1! Дмитрий в этот день был с капитанской повязкой и гол оказался особенно приятен для него. Влад Сарвели же еще через минуту мог сделать дубль, но пробил выше с выгодной дистанции.

На перерыв команды так и ушли с небольшим преимуществом «Крыльев». Во второй половине «КС» по-прежнему владели инициативой, но до остроты по началу не доходило. Черно-белые даже имея на одного игрока меньше все равно пытались подходить к воротам Ломаева, но и у них до ударов не доходило.

На 53 минуте свое слово сказал экс-форвард «Торпедо» и лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев. Иван получил мяч от Алвеша, обработал его и неотразимо пробил в угол с линии штрафной. Это уже 35 гол нападающего в сезоне. 3-1!

Вскоре Иван мог сделать дубль, прямо перед воротам получил пас от Сарвели, но передача оказалась не самой удобной, нападающий попал в защитника.

Зато сам Влад на 61 минуте свой второй мяч в этой встрече забил. Кабутов здорово подал с правого фланга, а Сарвели точно пробил головой. 4-1! Мог второй раз отличиться и сам ассистент, но Дмитрию чуть не повезло с точностью.

На 68 минуте счет стал уже 5-1. Евдокимов срезал головой мяч в свои ворота после подачи Зеффана. Обидный гол пропустили гости.

Все уже было понятно, но хозяева продолжали создавать моменты. Так, на 78 минуте шикарный шанс упустил Голенков, пробивший выше ворот из выгодной позиции.

После этого шансов ни у кого уже не было. Соперники просто доигрывали матч. После финального свистка на табло остался счет 5-1. «Крылья Советов» остались на первом месте, а «Торпедо» сильно усложнило себе задачу в борьбе за попадание в зону стыковых матчей за выход в Премьер-лигу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Крылья Советов» против опасного «Торпедо». Прямая трансляция матча 39-го тура ФНЛ

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» -«Торпедо», которые 28 апреля 2021 года играют на «Солидарность Арене» в рамках 39-го тура ФНЛ (подробности)