Полиция под Самарой спасла целый посёлок от страшного пожара

Инспекторы ДПС проявили героизм и оперативность Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области на железнодорожной станции Шентала произошло возгорание сухой травы. Дежурившие в тот момент сотрудники ДПС заметили пожар, который шел в направлении жилых домов. Инспекторы доложили о ЧП в пожарную часть и принялись ликвидировать возгорание подручными средствами.

- Возгорание травы произошло между железнодорожными путями. Огонь стремительно распространялся в сторону нежилых бараков, за которыми находились жилые дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Густой дым настилался на проезжую часть. Младший лейтенант полиции Ильнар Мутыгуллин начал регулировать дорожное движение, так как в плотном тумане водителям было трудно сориентироваться на трассе.

Младший лейтенант полиции Александр Чернов, вместе с неравнодушными добровольцами, в это время приступили к локализации возгорания, чтобы не допустить дальнейшего распространения в поселок. Пожар тушили подручными средствами и талыми водами, которые скопились в овраге.

Через некоторое время к месту ЧП прибыли пожарные расчеты. Возгорание удались ликвидировать на площади 700 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

К счастью, пострадавших в результате пожара не было. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, огню не удалось добраться до жилых домов.

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