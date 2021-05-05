Полиция под Самарой спасла целый посёлок от страшного пожара

Инспекторы ДПС проявили героизм и оперативность Фото: ГУ МВД по Самарской области
В Самарской области на железнодорожной станции Шентала произошло возгорание сухой травы. Дежурившие в тот момент сотрудники ДПС заметили пожар, который шел в направлении жилых домов. Инспекторы доложили о ЧП в пожарную часть и принялись ликвидировать возгорание подручными средствами.
- Возгорание травы произошло между железнодорожными путями. Огонь стремительно распространялся в сторону нежилых бараков, за которыми находились жилые дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Густой дым настилался на проезжую часть. Младший лейтенант полиции Ильнар Мутыгуллин начал регулировать дорожное движение, так как в плотном тумане водителям было трудно сориентироваться на трассе.
Младший лейтенант полиции Александр Чернов, вместе с неравнодушными добровольцами, в это время приступили к локализации возгорания, чтобы не допустить дальнейшего распространения в поселок. Пожар тушили подручными средствами и талыми водами, которые скопились в овраге.
Через некоторое время к месту ЧП прибыли пожарные расчеты. Возгорание удались ликвидировать на площади 700 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины пожара.
К счастью, пострадавших в результате пожара не было. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, огню не удалось добраться до жилых домов.
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