«Крыльям Советов» не разрешили играть в РПЛ. В клубе уже ответили

Несмотря на победу в ФНЛ, разрешение играть в РПЛ "Крылья" пока не получили

Самарские «Крылья Советов» не получили лицензию для участия в премьер-лиге. Такое решение было принято в РФС в среду, 5 мая. Как рассказал «КП-Самара» генеральный директор «Крыльев», это может быть связано с финансовым фактором.

Самарская команда сегодня победила «Спартак-2» в отложенном матче и обеспечила себе первое место по итогам сезона в ФНЛ. Ранее, обыграв тольяттинский «Акрон», «Крылья» оформили путевку в премьер-лигу.

В РФС состоялось заседания Комиссии по лицензированию футбольных клубов, по итогам которого самарская команда, а также еще несколько клубов ФНЛ лицензирование не прошли. (Кстати, «Нижний Новгород», один из основных преследователей «Крыльев» в нынешнем сезоне, лицензию получил.)

Как рассказал «КП-Самара» Калакуцкий, лицензирование представляет собой многоступенчатую процедуру, поэтому говорить о том, что команду не пускают в РПЛ, весьма преждевременно. «Когда нам поступит официальное заключение, посмотрим, что нам нужно исправить», - сказал гендиректор клуба, отметив, что причиной, скорее всего, является финансовый фактор.

В этом году процедура лицензирования претерпела изменения из-за ситуации с «Тамбовом». Этой зимой из-за финансовых проблем клуб едва не снялся с чемпионата России. В межсезонье состав команды значительно обновился, поскольку многие игроки ушли из-за задержек по зарплате. Сейчас команда проходит процедуру банкротства и уже лишилась шансов сохранить прописку в премьер-лиге, кроме того, было объявлено, что в следующем сезоне клуб вообще не будет выступать на профессиональном уровне.

Заседание апелляционного комитета должно состояться 12 мая. В этот же день – финальная игра «Крыльев» с «Локомотивом» в Кубке России. Калакуцкий считает, что эта ситуация никак не отразится на команде и не помешает настроиться на решающий кубковый матч. «Вопросы лицензирования решают не игроки и не тренеры, Сергееву и Осинькину об этом думать не надо», - сказал гендиректор команды.