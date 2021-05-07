Генеральная репетиция Парада Победы в Самаре - 2021: показываем фото, как это было

В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 мая прошла генеральная репетиция Парада Победы 2021 года. Это уже финальный прогон, когда все происходит прямо так, как будет непосредственно 9 мая. В этом году из-за пандемии на репетицию зрителей не пускали. Наш фотограф оказалась в числе счастливчиков, которые смогли увидеть торжественное шествие своими глазами. Показываем, как все это было.

Юнармейцы - полноценные участники праздничного мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 мая на площади торжественная и немного напряженная обстановка. Все участники Парада сосредоточены - сегодня как и 9 мая нельзя сделать ни одной ошибки, ведь это торжественное шествие - в память о подвиге людей, которыми мы будем гордиться во все времена.

В парадном строю - прекрасные дамы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В торжественном строю - более 2,2 тысяч человек. Это и военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии, бригад специального назначения и материально-технического обеспечения, соединения противовоздушной обороны, а также парадные коробки МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН.

Чеканят шаг парадные расчеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парадные расчеты идут по площади, чеканя шаг, не сбиваются с равнения ни на секунду. В этом году участников Парада на 500 больше, чем годом ранее.

Юнармейцы - полноценные участники Парада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На трибунах зрителей немного. 9 мая также будет заполнено только 50% мест. Это нужно для того, чтобы не нарушать противоэпидемиологические правила, ведь коронавирус все еще угрожает стране и области.

В этом году защита - обязательна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад проходит с соблюдением всех мер предосторожности. Все участники вакцинированы, зрителей пустят только в масках.

Только вперед! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 мая войска гарнизона еще раз отрепетировали приветствие, прохождение торжественным маршем и другие элементы. А потом на площади появилась техника.

Легендарный танк Т-34 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Легенда - в строю, танк Т-34 выпускался серийно с 1940 года. Является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны

Бронетранспортеры - мобильный военный транспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Т-72Б3 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А здесь уже более современное вооружение. Всего военной техники по площади прошло более 60 единиц.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ракетные комплексы "Искандеры" уже отличит каждый зритель Парадов. Они предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника и важнейших прикрываемых ими объектов. Дальность действия до 500 км.

На трибунах все же есть немногочисленные зрители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зенитно-ракетная система С-400 большой и средней дальности впервые на площади Куйбышева. Она предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Миг-31 - сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В небе тем временем появляются два всепогодных истребителя-перехватчика Миг-31.

Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А затем - голубоватые немного горбатые красавцы Су-34. Их цель - нанесение точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине.

Молодежь тоже в строю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выставка военной техники будет работать еще несколько дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напоминаем, что до 9 мая продлится выставка военной техники - ее могут посетить все желающие, только придется надеть маску.

Полную программу праздника 9 мая в Самаре ищите на сайте kp.ru.